Zadbajmy o skórę głowy

Wydajemy coraz więcej na suplementy, nadużywamy preparatów do pielęgnacji i stylizacji włosów, a okazuje się że dobra ich kondycja zależy przede wszystkim od stanu skóry głowy. Wiele osób często niestety pomija ten etap, a to on ma duży wpływ na jakość włosów. Zrównoważona pielęgnacja skóry głowy dopasowana do jej potrzeb przynosi pozytywny efekt w postaci odżywionych mieszków, z których mogą wyrastać zdrowe włosy. Stosując regularny peeling skóry głowy, pozbywamy się zanieczyszczeń, usuwamy pozostałości po kosmetykach i martwy naskórek. Ważnym elementem peelingu jest także masaż, poprawiający krążenie krwi w komórkach skóry, dotleniający mieszki i ułatwiający skórze przyjmowanie składników odżywczych.

- Peeling można stosować w kuracjach domowych pod warunkiem, że wiemy jaki preparat powinniśmy wybrać do naszego typu skóry głowy i jej dolegliwości. Istotnym czynnikiem w doborze peelingu jest jego pH, czyli wskaźnik kwasowości produktu. PH powinno mieścić się w granicach od 3,0 do 5,5. Odczyn pH powinien być kwaśny lub lekko kwaśny, gdyż takie właśnie pH odpowiada za kwasowość naszego płaszcza hydrolipidowego skóry oraz dokładne oczyszczenie zalegających pozostałości środków do stylizacji włosów. Dodatkowo kwaśne pH reguluje kolonię bakteryjną tworząc zakwaszone środowisko oraz przywraca włosom blask, domykając łuskę włosową – tłumaczy Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Zacznijmy odżywianie włosów od cebulki

Cebulki są jedynym żywym elementem włosów. Tylko tam przyswajane są substancje odżywcze i wbudowywane w strukturę włosa, ta część również odpowiada za ich porost. Cebulka włosa zbudowana jest z białka zwanego keratyną, która składa się z aminokwasów takich jak arginina, cytrulina i ornityna. Aby włosy zdrowo rosły konieczna jest obecność każdego z nich. Jeśli brakuje jakiegoś elementu budulca następuje zatrzymanie porostu. Właściwe odżywienie cebulek włosów powinniśmy zacząć od dostarczenia im w pierwszej nabiału, mięso i ryb. Wymienione produkty dostarczają pełnowartościowego białka, które zbudowane jest z aminokwasów. Te zaś małe cząstki stanowią budulec dla keratyny będącej ważną substancją struktury włosa.

Dieta dobra dla włosów powinna być również wzbogacona o cynk i siarkę, szczególnie, gdy często chorowaliśmy w trakcie okresu zimowego. Będą one wzmacniały nasz organizm i wpływały korzystnie na kondycję włosów. Dieta realizowana z myślą o włosach powinna zostać wzbogacona o pestki dyni, migdały, kasze i szparagi, cebulę oraz czosnek. Wykorzystajmy wiosną szansą na jedzenie większej ilości świeżych warzyw. Warto pamiętać, że warzywa bogate są w duże ilości witamin oraz antyoksydantów, które zabezpieczają włosy przed wypadaniem. Witaminy z grupy B są bardzo ważne dla jakości włosa, gdyż dzięki nim łodyga włosa jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Zregenerujmy łodygi włosów

Łodyga składa się z warstwy korowej i osłonki, która stanowi zewnętrzną część włosa i przypomina kształtem rurkę zbudowaną z nachodzących na siebie komórek zwanych łuskami. Kiedy włos jest zdrowy, łuski przylegają do siebie dzięki spoiwu i ceramidom, zapewniając włosom ochronę przed utratą wilgoci i czynnikami zewnętrznymi. Aby zadbać o łodygę włosa oprócz właściwej diety warto zastosować kuracje odżywcze i witaminowe.

- Włosy po zimie mogą być matowe i przesuszone, warto więc pamiętać o pielęgnacji produktami, które zawierają humektanty i emolienty. Substancje, które będą przywracały nawodnienie, elastyczność i blask włosom. Źródłem humektantów i emolientów jest miód, kwas hialuronowy i lecytyna. Kwas hialuronowy i lecytynę można znaleźć w szamponie. Warto też pomyśleć o substancjach odżywczych i regenerujących łodygi włosa, jak np. ekstrakt z zielonego kawioru oraz sproszkowana czarna perła, która będzie odbudowywała ubytki wynikające z uszkodzeń mechanicznych, jak ocieranie się włosów o szalik czy płaszcz lub fizycznych, jak gorące powietrze suszarki – podpowiada Anna Mackojć.

Warto też po sezonie zimowym podciąć włosy. Uszkodzone i rozdwojone końce, które narażone były na działanie niskiej temperatury i ocieranie się o szalik i płaszcz mogą utrudniać wiosenną pielęgnacją, a ponadto plątać włosy i utrudniać rozczesywanie, czego efektem może być urywanie się włosów.

Aby przywrócić włosom blask po zimie wartko zastosować kilka etapów pielęgnacji. Włosy będą dobrze wyglądać jeśli dostarczymy im odpowiednich składników odżywczych, właściwe oczyścimy skórę i zastosujemy odpowiednie preparaty pielęgnacyjne. Nie zapomnijmy także o wystawieniu włosów na słońce, aby podarować im trochę naturalnego źródła witaminy D, oczywiście pamiętając o odpowiedniej ochronie i zdrowym umiarze. Wiosna to czas regeneracji po zimowym, trudnym okresie dla włosów, dlatego jak najlepiej wykorzystajmy ten czas, aby przywrócić im blask, witalność i pobudzić do wzrostu.