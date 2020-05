Noszenie maseczek – czy aby na pewno jest dobre?

Temat ten wzbudza sporo wątpliwości. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że noszenie maseczek w miejscach publicznych na ten moment jest naszym obowiązkiem i do odgórnego nakazu powinniśmy bezapelacyjnie się stosować. Nie zmienia to jednak faktu, że skóra, która przez wiele godzin przykryta jest maseczką narażona jest na niekorzystny, wilgotny mikroklimat. Ten niestety jest idealnym środowiskiem do namnażania się bakterii, drożdżaków i innych drobnoustrojów. W efekcie na skórze mogą pojawiać się niedoskonałości oraz podrażnienia. Niestety noszenie maski może prowadzić do zaostrzenia zmian trądzikowych, dlatego warto stosować odpowiednią pielęgnację.

Jaką maseczkę wybrać?

Wybór dostępnych na rynku maseczek jest ogromny. Jednymi z najczęściej wybieranych są bawełniane maseczki domowej roboty. Bawełna jest dobrym wyborem, a kontakt z taką maseczką jest w miarę bezpieczny dla skóry. Jeszcze lepszym wyborem będzie bawełna organiczna. Niezwykle istotne jest to, by materiał był jak najbardziej „czysty” – im mniej wszelkiego rodzaju domieszek czy barwników, tym lepiej dla skóry. O taką maseczkę należy odpowiednio dbać – pierzemy ją w temperaturze 60 stopni Celsjusza, używamy do tego celu delikatnych detergentów. Nie zaleca się stosowania płynów do płukania, a w szczególności tych o intensywnym zapachu, ale jednocześnie należy pamiętać o bardzo dokładnym wypłukaniu maski.

Pielęgnacja w czasie pandemii

W czasie, gdy nieustannie nosimy maseczki ochronne, niezwykle istotna jest właściwa pielęgnacja skóry. Ważne jest, by zachować jej naturalną barierę ochronną. Powinniśmy stosować żele i pianki myjące skórę o neutralnym pH. W przypadku kremów – należy odpowiednio dobierać je do typu skóry, w składach warto szukać witamin A i E, aloesu czy nagietka, które mają właściwości łagodzące, warto również korzystać z dobrodziejstwa ceramidów czy olejów, np. pestek malin, wiesiołka czy migdałów. Warto również pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej – w szczególności, gdy wychodzimy z domu na dłużej. Kremów z filtrem nie musimy stosować pod maskę, ale o czole czy okolicy pod oczami warto pamiętać.

Noszenie masek może być również niezbyt komfortowe dla osób zmagających się z atopowym zapaleniem skóry. Niestety objawy AZS mogą się nasilać, noszenie maseczki może prowadzić do powstawania podrażnień i alergii kontaktowych. Właśnie dlatego niezwykle istotny jest dobór odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji, które najlepiej, gdy będą produktami aptecznymi lub specjalistycznymi dermokosmetykami. To ważne, by produkty do pielęgnacji były bezzapachowe, a także pozbawione barwników i konserwantów, które dodatkowo mogą podrażniać skórę.

By noszenie maseczki miało sens – ta musi dokładnie przylegać do twarzy. Niestety skóra może się pocić, mogą pojawiać się otarcia. Co zrobić w sytuacji, gdy nie uda nam się temu zapobiec? Z pomocą przychodzą różnego rodzaju natłuszczające kremy i maści. Dobrze sprawdzą się np. te z witaminą A i E oraz tlenkiem cynku. W przypadku poważniejszych problemów, utrzymujących się dłuższy czas, niezbędna jest konsultacja z dermatologiem.