Mistrzyni wyrafinowanego stylu glamour. Georgina Rodriguez w kampanii światowej marki [FOTO]

Georgina Rodriguez została twarzą najnowszej, międzynarodowej kampanii GUESS i Marciano by Guess na jesień 2023. Nową kampanię stworzył Paul Marciano, Chief Creative Officer GUESS?, Inc. Do współpracy zaproszono włoską fotografkę Nimę Benati, nominowaną do prestiżowej listy "Forbes 30 Under 30" w kategorii Sztuka i Kultura.

