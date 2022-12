Podkręcona klasyka: STYLIZACJE na święta, które łatwo skomponować i zawsze dobrze wyglądają

1/3 STYLIZACJE na święta - Boże Narodzenie 2022. Klasyczny look przełamany spodniami w metalicznym kolorze, to doskonały wybór na tę okazję. Damski garnitur i biała koszula, to bardzo bezpieczne połączenie, które świetnie nadaje się na wszystkie oficjalne wyjścia. Aby delikatnie przełamać naszą stylizację i dodać jej trochę luzu, proste garniturowe spodnie można zamienić na model o luźniejszym kroju w metalicznym kolorze, a całą stylizację uzupełnić srebrną biżuterią i czółenkami.