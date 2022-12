Wszystko, co modne i seksowne na zimowe imprezy!

UltraMagnetism od Mohito to kolekcja zaprojektowana dla pewnych siebie kobiet, które kochają odważne, modowe rozwiązania. Nie brakuje w niej eleganckich i zmysłowych looków, ale także tych w klimacie glam rock. Imitacja skóry, mocne kolory, fasony podkreślające sylwetkę, odważne wycięcia i przede wszystkim wyraziste akcesoria to totalny must have na zbliżające się mniejsze i większe imprezy.

