Zainspiruj się: Modne, wygodne i łatwe do skopiowania STYLIZACJE Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska to jedna z lepiej ubranych znanych Polek. Jest inspiracją dla kobiet nie tylko w kwestii mody, ale przede wszystkim stylu życia. Jej wpisy na Instagramie ruszyły z kanapy wiele osób, a dodatkowe zdrowe przepisy zachęcają do zmiany nawyków żywieniowych. Anna bardzo często dzieli się swoimi sposobami na urodę i zdrowie. Jej styl ubierania przyciąga uwagę mediów, które lubują się w podliczaniu wartości stylizacji. Jednak większość zestawów jest prosta do odtworzenia i wcale nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Ania na co dzień nosi to, co lubią młode kobiety prowadzące aktywny tryb życia. Dlatego często można ją zobaczyć w dresach, jeansach i t-shirtach.

1/4 Inspirujące STYLIZACJE Anny Lewandowskiej następna