W sklepach aż roi się od różnych możliwości wyboru swetrów. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie, ale jest też pewne ryzyko – możemy kupić coś, co nie będzie dla nas najlepszym wyborem. Aby znaleźć dla siebie odpowiedni sweter, warto poznać kilka podstawowych zasad. Jakich? O tym poniżej.

Fasony swetrów, czyli coś dla każdego

Zacznijmy od podstaw, czyli fasonu. To przede wszystkim od niego zależy, jak będziemy się prezentować w swetrze. – Główny „zarzut” kierowany w kierunku swetrów to, że „pogrubia”. Góralski golf z grubej wełny faktycznie może sprawić, że wizualnie będziemy wyglądać masywnie, jednak już krótki kardigan zestawiony z ołówkową spódnicą albo nawet długi oversize'owy sweter z cienkiej dzianiny, do którego włożymy dopasowane spodnie o wąskich nogawkach, zadziała odwrotnie. Wręcz nas optycznie wysmukli i „wydłuży”. Taki sam efekt da długi kardigan, zwłaszcza o szalowym kołnierzu i z paskiem w talii – to najprostszy sposób na ciepły, wygodny, a przy tym świetnie modelujący sylwetkę look.

O dekoltach słów kilka

Osobną kwestią, jeśli chodzi o znalezienie odpowiedniego swetra, jest dekolt. Wybór mamy naprawdę duży. Po pierwsze świetnie chroniące przed zimnem golfy: mięsiste i grube, cieniutkie jak apaszka czy stylowe półgolfy. Bardzo popularne są też okrągłe dekolty o różnej głębokości, a także te o kształcie litery „V”, które dodają swetrowi elegancji. W sklepach nie brakuje też takich o dużych dekoltach – tzw. łódek, a nawet cold shoulder czy typu carmen. Ten ostatni rodzaj sprawdzi się jednak w zasadzie tylko w domowych stylizacjach. Za to golfy czy stójki to świetny wybór, jeśli zamierzamy spędzić dużo czasu na zewnątrz albo zależy nam na eleganckim looku: wtedy wybierzmy cienki sweter z cienkim, przylegającym do szyi golfem. Na niego możemy założyć naszyjnik i śmiało ruszać do pracy, teatru czy na imprezę.

Wzory i kolory

W sklepach możemy znaleźć swetry nie tylko w dowolnym fasonie, długości, ale i wykończeniu – np. z szerokimi i bardziej eleganckimi wąskimi ściągaczami, z dziurką na kciuki w rękawach czy suwakiem przy dekolcie, a nawet kapturem. To samo dotyczy ich kolorów czy wzorów.

Do pracy i na wszelkie okoliczności wymagające elegancji w ubiorze czy wręcz zastosowania się do konkretnego dress code’u warto wybrać proste fasony i stonowane kolory bez wzorów – nierozpinane cienkie golfy, dopasowane kardigany czy proste swetry z lekkim wcięciem w talii. Jednak na zakupy, do kina, spotkanie z przyjaciółmi czy „po domu” możemy wybrać właściwie wszystko. Supermodne swetry w kolorowe wzory, przypominające trochę dziecięce, motywy norweskie, żywe, soczyste barwy i niestandardowe fasony – ma być ciepło, przyjemnie i wygodnie.

Na koniec przedstawiamy kilka niezawodnych porad, jak nosić swetry, by nie czuć się w nich niekomfortowo i nie przypominać „śnieżnego stwora”:

Obszerne fasony zestawiamy z dopasowanym „spodem” i „dołem” – bluzką, sukienką, spódnicą czy spodniami.

I na odwrót: obcisłe, krótkie sweterki idealnie prezentują się z szerokimi spódnicami czy spodniami. Jeśli chcemy podkreślić swoją figurę, możemy też postawić na cały mocno dopasowany outfit.

Jeśli chcemy nadać stylizacji ze swetrem elegancji, włóżmy kozaki lub botki nawet na niewielkim obcasie. Trzewiki czy śniegowce lub sztyblety to świetna opcja na co dzień.

Swetry „lubią” towarzystwo biżuterii – zarówno masywnych kolczyków czy korali, jak i delikatnych naszyjników, błyszczących zegarków czy bransolet, a także broszek. Tu można zaszaleć.

Pasek – dzianinowy, dołączony do swetra, ale też skórzany – to błyskawiczny sposób na wysmuklenie sylwetki w przypadku luźnych, a nawet za dużych swetrów.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki KiK.