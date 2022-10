Stylowa rozgrzewka przed sezonem przyjęć i towarzyskich spotkań

Temperatury spadają, ale w & Other Stories trwa rozgrzewka przed sezonem zimowych imprez. Już wkrótce będziemy prędko wracać z pracy do domu, szykować się na wielkie wyjście, by ruszać na najlepsze imprezy w mieście. W kolekcji Pre-Winter 2022 prym wiodą czerń, biel i ostry róż w kontrastujących połączeniach, fasonach i fakturach. Wchodząca do sprzedaży w trzech partiach nowa kolekcja jest dobraną garderobą, pełną nowoczesnych klasyków z efektownymi detalami i wszechobecnym stylem glamour. Zima dawno nie wyglądała tak pięknie!

