Czysta dziewczyna - minimalistyczny HOT trend sezonu. Czy już go znasz?

Clean Girl to jeden z ukochanych trendów większości influencerek i prawdopodobnie już nie raz widziałaś go w mediach społecznościowych. Na czym polega? Jego fenomen polega na tym, że jest stosunkowo łatwy do osiągnięcia ponieważ większość jego elementów każda kobieta ma w swojej szafie. Wyobraź sobie kogoś, kto ma porządek w swoim życiu, głowie i na biurku. A teraz pomyśl jak ktoś taki mógłby się ubierać? Tak, to właśnie clean girl: uporządkowana dziewczyna. Kocha białe koszule, klasyczne marynarki, gładkie topy i bluzy. Uwielbia wygodę więc wybiera sportowe buty i pojemne torby. Minimalizm, stonowane kolory i komfort to najważniejsze cechy stylu clean girl.

