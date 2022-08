Wielka trójka: Pierwszy rzut oka na modowe trendy nadchodzącej jesieni

1/3 Kolor camelowy to świetna baza, na której można budować stylizację. Do tej pory często kojarzony był z długimi wełnianymi płaszczami oraz trenczami. W tym sezonie widoczny będzie na każdej części garderoby, a total look w neutralnych barwach będzie hitem w sezonie jesień-zima 2022/2023.