Szałwiowe orzeźwienie na gorące dni. STYLIZACJE

Ufff, jak gorąco! Gdy żar leje się z nieba, warto sięgnąć po odświeżające kolory - takie jak szałwiowy, który od dwóch sezonów jest jednym z faworytów większości modowych influencerek. Ten niezwykły odcień zieleni jest super twarzowy i oczywiście wyjątkowo stylowy. Czy to t-shirt czy sukienka: szałwia sprawdzi się zarówno jako dodatek i jako total look. Szałwię można zaliczyć do grupy pasteli, które latem świetnie się sprawdzają. Zieleń z domieszką szarości, a czasem błękitu pięknie podkreśli opaloną skórę i doda oczom blasku.

1/4 STYLIZACJE z ubraniami w kolorze szałwii następna