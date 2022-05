Luksusowa moda ślubna w najlepszym wydaniu

Luksusowe stylizacje wprost z wybiegów światowych domów mody, stylowe wnętrza położonego w samym sercu stolicy hotelu oraz romantyzm uchwycony na zdjęciach – najnowsza kampania

Moliera 2 to chęć zainspirowania do stworzenia stylizacji ślubnych, które dodadzą pewności siebie i zapewnią ślub jak z bajki napisanej na specjalne zamówienie. Sesja wykonana przez duet fotografów Tatiana + Karol przenosi do świata, w którym moda przenika się ze sztuką. Analogowe fotografie zostały wykonane w apartamentach hotelu Raffles Europejski Warsaw działającego od 1857 roku przy Trakcie Królewskim w Warszawie. Całość zdjęć dopełniły stylowe sukienki, szpilki, torebki, biżuteria wprost z wybiegów światowych domów mody takich jak Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Mach & Mach, Bronx and Banco, Needle & Thread czy T-Dress. Zobaczcie zdjęcia z kampanii.

