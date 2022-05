Detale, które zmieniają całość: Jedna sukienka - 4 STYLIZACJE

Decydując się na zakup nowej rzeczy, warto zastanowić się, czy posłuży ona więcej niż jeden raz. Wiosenno-letnia sukienka to z całą pewnością coś, co można nosić na różne sposoby i do różnych dodatków. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że pastelowa sukienka w nieco romantycznym stylu pasuje tylko do sandałków czy szpilek, jednak nasze stylizacje pokazują coś zgoła innego. Można nosić ją zarówno do ramoneski, kurtki jeansowej, marynarki, jak i kardiganu; łączyć z botkami i obuwiem sportowym. Wszystkie te detale zmieniają charakter całości, a sukienka staje się uniwersalną pozycją w garderobie.

1/4 Letnie STYLIZACJE z sukienką następna