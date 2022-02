Girls Just Want To Have Fun - zarażająca optymizmem kampania znanej marki na nowy sezon

Przy dźwiękach jednego z najradośniejszych przebojów wszech czasów – „Girls Just Want To Have Fun” Cyndi Lauper z lat 80. – supermodelka Jill Kortleve zapowiada pełną barw, energii i optymizmu kolekcję Jenny Fairy na sezon wiosna/lato 2022. Atmosferę luzu, radości i spontanu na zadziornych kadrach uchwycił Dario Catellani - jego zdjęcia ukazują się na łamach „WSJ. Magazine”, „Le Monde” czy „Purple”. Fotograf słynie z oryginalnej perspektywy – jego obiekty bywają przeskalowane, czasami zwraca uwagę tylko detal, chętnie bawi się proporcjami. Jego estetykę dzieli stylistka Ondine Azoulay, która uwielbia grunge’owe, popowe i rave’owe klimaty lat 90. Zobaczcie efekty pracy tego wyjątkowego zespołu

