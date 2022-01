Rockowy pazur, dużo czerni i zabawa "french chic": świetne STYLIZACJE Camille Razat

Serial "Emily w Paryżu" to jedna z chętniej oglądanych aktualnie pozycji serialowych. Lekka opowieść o losach Amerykanki w romantycznym Paryżu relaksuje i wywołuje uśmiech na twarzy. Niewątpliwie bardzo ważną rolę odgrywa styl bohaterek, a szczególnie chwalony przez ekspertów jest ten należący do przyjaciółki Emily: Camille. Grająca ją francuska aktora Camille Razat prywatnie prezentuje się równie atrakcyjnie, a jej stylizacje są bardzo chętnie naśladowane. Rockowy pazur, dużo czerni i zabawa tak zwanym "french chic" to kwintesencja stylu Camille Razat.

1/4 French chic - STYLIZACJE Camille Razat następna