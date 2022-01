Ciepłe i modne: STYLIZACJE na 7 chłodnych dni tygodnia inspirowane stylem influencerek

Okres zimowy należy zwykle do tych "mniej lubianych". To właśnie wtedy musimy nakładać na siebie nieskończoną ilość warstw, aby przetrwać mrozy, dlatego należy ona do niezwykle trudnych wyzwań, szczególnie jeśli chcemy wyglądać modnie! Dzianinowe golfy, ciepłe płaszcze i stylowe dodatki to podstawa zimowych stylizacji. Na Instagramie wyszukaliśmy kilka najlepszych i najbardziej praktycznych inspiracji na chłodne dni. Oto 7 zestawów które zachwyciły nas w tym miesiącu. Ciepłe, funkcjonalne i niezwykle praktyczne.

1/7 PONIEDZIAŁEK Postaw na ciepłą klasykę - wełniany płaszcz i dzianinowy golf, do tego dodaj skórzane, proste spodnie, które nadadzą całości odrobiny pazura. Look przełam torebką z twistem i botkami w jasnym odcieniu. NA ZDJĘCIU: Trencz z paskiem: Patrizia Aryton, 4499 zł; Długi golf: Cellbes, 189 zł; Spodnie: Cellbes, 189 zł; Bielizna: Samanta góra 169 zł, dół 99 zł; Torebka z wełny: Patrizia Aryton: 899 zł; Kolczyki: Missoma, ok 600 zł; Botki na szpilce: 499 zł; Okulary: Fielmann, 179 zł. następna