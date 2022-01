Modowy powiew wiosny: Stylizacje od znanej marki w nowoczesnym miejskim klimacie

W pierwszej odsłonie wiosennej kolekcji Top Secret uwagę zwraca przede wszystkim kolorystyka: pastelowa, radosna optymistyczna : najmodniejszy fiołkowy, żółty, jasny róż, optymistyczny zielony i niebieski występujący w różnych odsłonach - od błękitu, poprzez kobalt do granatu, który połączony jest też z czerwienią. Sylwetka jest bardzo uniwersalna – luźna, codzienna, nadająca się także do pracy. Blokowe łączenie kolorów daje spektakularne efekty. Zróżnicowanie modeli, duża ilość bluz i swetrów oraz dołów pozwala z kolei na tworzenie wielu komfortowych stylizacji. Pojawiają się też bardzo kobiece, ale uniwersalne i różnorodne sukienki - w romantyczne kwiaty, świeże geometryczne nadruki, kratki i subtelne mikrowzory. Do obejrzenia!