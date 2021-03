Wszystko, czego księżna Kate by nie założyła, królowa Maksyma... po prostu nosi!

Królowa Niderlandów za 2 miesiące kończy 50 lat, ale bynajmniej nie zamierza rezygnować z wyrazistych stylizacji. Jej zestawy ubraniowe zwykle składają się z elementów, które widać z daleka. Jedni to lubią - inni nie, co więcej, uważają, że taki styl nie pasuje koronowanej głowie. Do której grupy Wy należycie?

1 Jeden odcień czerwieni na płaszczu, inny na maseczce, a do tego... PAP/EPA 2 ... szyfonowa bluzka w panterkę i bynajmniej nie delikatna biżuteria, a także dość mocny makijaż - królowa Maksyma nie ma problemów z pokazywaniem się w takich stylizacjach, np. księżną Kate trudno sobie wyobrazić w czymś podobnym... Prawda? PAP/EPA