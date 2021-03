Warte odnotowania: pierwsza kampania najbardziej luksusowego polskiego butiku z udziałem mężczyzny!

Mieszanka wiosennych trendów, luksusowych stylizacji wprost z wybiegów światowych domów mody oraz zabawy modą - tak w skrócie można opisać najnowszą kampanię Moliera2.com. Przyciągające wzrok fotografie z udziałem polskich modeli – Gosi Guzowskiej oraz Jeremiego Suligi – to chęć zainspirowania ludzi do eksperymentowania z własnym stylem oraz spojrzenia na nowy sezon w zupełnie inny sposób. Co warte zauważenia: po raz pierwszy w historii w kampanii marki przedstawiono również propozycje dla mężczyzn!

1 Moliera2.com - kampania wiosna/lato 20221 Materiały prasowe 2 Moliera2.com - kampania wiosna/lato 20221 Materiały prasowe 3 Moliera2.com - kampania wiosna/lato 20221 Materiały prasowe 4 Moliera2.com - kampania wiosna/lato 20221 Materiały prasowe Reklama 5 Moliera2.com - kampania wiosna/lato 20221 Materiały prasowe 6 Moliera2.com - kampania wiosna/lato 20221 Materiały prasowe 7 Moliera2.com - kampania wiosna/lato 20221 Materiały prasowe 8 Moliera2.com - kampania wiosna/lato 20221 Materiały prasowe