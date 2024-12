Beyoncé w złotej kreacji na premierze "Mufasa. Król lew"

Beyoncé wzięła udział w premierze filmu animowanego "Mufasa. Król lew", która odbyła się w poniedziałek, 9 grudnia, w Dolby Theatre w Los Angeles w Kalifornii. Beyoncé - podobnie jak w pierwszej części filmu - udzieliła głosu postaci Nali. Natomiast jej córka, 12-letnia Blue Ivy, zadebiutowała udzielając głosu księżniczce Kiarze, córce głównych bohaterów historii Simby i Nali. - Moja cudowna dziewczynka. To twoja noc. Ciężko pracowałaś i wykonałaś tak piękną robotę jak głos Kiary. Twoja rodzina nie mogłaby być bardziej dumna. Świeć dalej - napisała na Instagramie dumna z córki Beyoncé.

Beyoncé zaprezentowała się na czerwonym dywanie w połyskującej złotem sukni bez ramiączek. Kreacja z efektownym rozcięciem i oryginalnym dekoltem pochodzi z kolekcji domu mody Balmain. Suknię dopełnił wieczorowy makijaż z elementami błysku, rozpuszczone, falujące włosy oraz czarne buty na obcasach. Beyoncé niewątpliwie przykuwała uwagę, lecz to jej córka, Blue Ivy, skradła ten wieczór.

Beyoncé z córką w dopasowanych sukniach

Debiutująca w roli księżniczki Kiary, 12-letnia Blue Ivy, córka Beyoncé i jej małżonka rapera Jaya Z, pojawiła się na premierze w kreacji dopasowanej do sukni matki. Blue Ivy miała na sobie klasyczną, gorsetową suknię z rozkloszowanym dołem. Kreacja miała kolor starego złota. Uzupełnił ją makijaż, pomalowane paznokcie oraz rozpuszczone włosy. Kreacja nastolatki nie wszystkim przypadła go gustu. Wśród komentujących pojawiły się zarzuty, że stylizacja nie była dobrana adekwatnie do wieku Blue Ivy.