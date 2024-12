Cate Blanchett w garniturze na premierze

Cate Blanchett przybywała na światową premierę filmu "The Lord Of The Rings: The War of The Rohirrim", która odbyła się 3 grudnia 2024 roku w Londynie. Australijska aktorka - uchodząca za jedną z współczesnych ikon mody - wybrała na tę okazję stylizacją, którą przełamała kanon kojarzony z czerwonym dywanem. Gwiazda zrezygnowała z efektownej sukni. Zamiast niej zdecydowała się klasyczny i elegancki garnitur damski. Blanchett wybrała model w jodełkę o fasonie oversize z przeskalowaną, dwurzędową marynatką oraz szerokimi spodniami.

Cate Blanchett dobrała do niej top z głębokim dekoltem przysłoniętym siateczką w kolorze cielistym. To model pochodzący z kolekcji marki Louis Vuitton. Aktorka wykończyła stylizacją butami z ostrymi noskami, które doskonale optycznie wydłużają sylwetkę. Zestaw uzupełniła masywnym naszyjnikiem w kolorze złotym. Wyszło elegancko, efektownie i bardzo w trendach.

Jak nosić garnitur, by wyglądać modnie i kobieco?

Damski garnitur to absolutny must have. Dawniej kojarzony wyłącznie z kobietami biznesu, obecnie jest podstawowym elementem garderoby, który równie dobrze możemy nosić do pracy, jak i - wzorem Cate Blanchett - na czerwony dywan. Świetnie sprawdzi się w miejskich stylizacjach, np. przełamany sportowymi butami czy czapeczką z daszkiem.

Jak sprawić, by garnitur wyglądał kobieco? Nieco męską estetykę garnituru dobrze uzupełnić kobiecym akcentem np. szpilkami czy modną torebką. Dla odważniejszych polecamy zabawę stylem - mieszanie męskich elementów z kobiecymi, np. dołożenie do garnituru krawata oraz czerwonej szminki.

W trendach są klasyczne garnitury damskie w stonowanych kolorach, jak szary, czarny, granatowy czy biały. Aby dodać takiemu garniturowi koloru, dołóż akcent w mocnym kolorze jak choćby żółty czy limonkowy. Dla miłośniczek awangardy - wersja totalna, czyli garnitury w mocnym kolorze, dla kontrastu - z czarnymi dodatkami.