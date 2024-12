Kreacja Meghan Markle na gali Paley Center

Meghan Markle wzięła udział w jesiennej gali Paley Center, która odbyła się w środę, 5 grudnia, w Los Angeles. Księżna Sussex pojawiła się na wydarzeniu bez małżonka, księcia Harry'ego. Markle wzięła udział w uroczystości, by wesprzeć swojego przyjaciela, reżysera filmowego Tylera Perry'ego, który otrzymał najwyższe wyróżnienie od The Paley Center for Media. Perry jest ojcem chrzestnym córki Meghan Markle i księcia Harry'ego, księżniczki Lilibet.

Na ten wieczór Meghan Markle wybrała efektowną kreację domu mody Oscar de la Renta. Czarna suknia z gorsetową górą i rozcięciem została uzupełniona sandałkami na obcasach marki Celine. Stylizację uzupełnił robiony na zamówienie diamentowy naszyjnik Logan Hollowell oraz tzw. "bransoletka miłości" marki Cartier.

Meghan Markle stawia na klasykę

Meghan Markle wyglądała bardzo elegancko w czarnej kreacji Oscar de la Renta. Księżna Sussex często wybiera klasyczne stylizacje, które idealnie pasują na wielkie wyjścia. Czarna suknia z dekoltem w kształcie serca, rozcięciem i niewielkim trenem doskonale prezentowała się na czerwonym dywanie. Ponadczasowy charakter stylizacji podkreśliła również biżuteria utrzymana w tym samym stylu. Te zestaw to idealnie potwierdzenie, że klasyka zawsze się sprawdza!