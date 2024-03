Malwina Wędzikowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd. Prezenterka i stylistka od jakiegoś czasu spełnia się jako prowadząca program TVN. Gwiazda pokazuje się w nim w odważnych stylizacjach, które na jej smukłej sylwetce wyglądają rewelacyjnie. Niedawno przyszła na event ubrana w modne i charakterystyczne ubrania - trzeba przyznać, że na ściance zrobiła niezłe show.

Malwina Wędzikowska odsłania zgrabne ciało

Malwina Wędzikowska od lat obecna jest w show-biznesie. Gwiazda ma ogromne doświadczenie w pracy w mediach. Nic więc dziwnego, że doskonale wie, jak się ubrać, by zachwycić tłumy. Niedawno Malwina zjawiła się w Vitkacu, gdzie zaprezentowała nietypowy look w stylu lat 2000.

Gwiazda na ściance pozowała w niebieskich jeansach, na które nałożyła mini wykończoną srebrnymi diamencikami. Do tego zestawu dobrała czarny gorset podkreślający biust. Wędzikowska na ramiona narzuciła czerwoną bomberkę, która wiosną 2024 roku będzie szalenie modna. Jakby tego było mało, Malwina dodała do swojej stylizacji białe szpilki oraz niewielką torebkę.

W makijażu prowadząca "The Traitors. Zdrajcy" postawiła na minimalizm. Przypudrowała nieco cerę, a na usta nałożyła jasnoróżowy błyszczyk.

Malwina Wędzikowska chce mieć dzieci? Wszystko wyjawiła

Gwiazda była niedawno gościnią w programie "Co Słychać" na antenie TVN Style. Podczas wywiadu wyznała, że zamierza założyć rodzinę. Istnieje więc szansa, że już niedługo usłyszymy radosne wieści z jej domu.

"Robię wszystko to, co mogę, żeby wypromować ten program. Na razie proszę Bartka, żeby zajmował się domem, kotami... Ja bardzo poważnie myślę o powiększeniu rodziny. Już nie kotami, tylko ludźmi. Muszę mieć na to czas po prostu i przestrzeń na porozmawianie z partnerem kiedy to zrobimy i jak. To jest chyba mój priorytet teraz, żeby zbudować dom" - powiedziała Malwina Wędzikowska.