Kinga Gajewska w miniony weekend wzbudziła ogromne emocje. Kobieta pojawiła się na balu w Toruniu w dość odważnej sukience. 34-latka miała bowiem na sobie czarną kreację, której góra przypominała nieco ciasno związany gorset.

Kinga Gajewska pozuje w odważnej stylizacji

Arkadiusz Myrcha na swoim instagramowym koncie dodał zdjęcie z ukochaną żoną. Na fotografii można zobaczyć parę pozująca w hotelowym holu. Arkadiusz wybrał klasyczny garnitur, białą koszulę oraz muszkę. Z kolei posłanka KO na bal wybrała czarną wydekoltowaną suknię oraz ogromny naszyjnik.

"To był zdecydowanie udany bal!" - napisał poseł KO.

Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha od lat tworzą udany związek

Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha są małżeństwem od 2018 roku. Para doczekała się trójki dzieci. Mimo dość młodego wieku, dla posłanki do drugie małżeństwo.

Internauci zachwyceni Gajewską i Myrchą

W sieci nie obyło się również bez komentarzy wiernych fanów polityków. Większość była zachwycona odświętnym wydaniem pary.

"Piękna para"

"Kinia, jaka wylaszczona!"

"Piękni, młodzi, zakochani i mądrzy aż miło popatrzeć" - pisali obserwatorzy pary.

Jak się ubrać na bal karnawałowy? Podpowiadamy

Na bal karnawałowy najlepiej jest wybrać sukienkę wieczorową. Można pokusić się o taką długości maxi. Doskonale będą też prezentować się modele do łydki.

Karnawałową stylizację warto uzupełnić butami na wysokim obcasie. Bal karnawałowy to doskonała okazja do tego, by do eleganckiej sukienki dodać błyszczącą biżuterię. Taki look można uzupełnić małą kopertówką, do której schowamy wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy.

Jak wykonać makijaż na bal karnawałowy? Podpowiadamy

Jeśli idziesz na bal karnawałowy, warto by twój makijaż uzupełniony był o drobne diamenciki czy kryształki. Wystarczy przykleić je na powiece lub policzku. Taki makeup należy wykonać kosmetykami wodoodpornymi. Dzięki temu nie zacznie ścierać się po kilku godzinach zabawy i zostanie z nami na całą noc.

Przed zrobieniem makijażu warto w odpowiedni sposób zadbać o skórę. Nawilżające maski bankietowe doskonale się tu sprawdzą.