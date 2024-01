Chyba nikt nie spodziewał się, że rybaczki znowu wrócą do łask. W 2000 roku ten model spodni był szalenie popularny i noszony przez większość kobiet niezależnie od wieku i rozmiaru. Po jakimś czasie projektanci zrezygnowali z niego i zgodnie przyznali, że rybaczki odchodzą do lamusa. W 2024 roku rybaczki wracają "na salony".

Reklama

Największy trend 2024 roku - rybaczki

W sieci coraz więcej marek prezentuje różnego rodzaju rybaczki. Dopasowane spodnie o długości do kolan znowu wracają do łask. Aż trudno nam uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. W swoich garderobach ten model spodni mają już między innymi modelki i influencerki: Bella Hadid, Gigi Hadid czy Julia Fox.

Reklama

Jak stylizować rybaczki w 2024 roku? Podpowiadamy

Wielu projektantów na swoich pokazach rybaczki stylizuje z dopasowanymi topami oraz delikatnymi czółenkami. Spodnie, które nie sięgają kolan, powinny zestawiane być z luźnymi koszulami. Dzięki temu zachowana zostanie odpowiednia proporcja sylwetki.

Odważniejsze osoby rybaczki mogą połączyć z bluzą oraz sportowym obuwiem. W takim wydaniu z pewnością te spodnie będą prezentować się modnie oraz wygodnie.