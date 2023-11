Kapelusz to nie tylko ciepłe i eleganckie nakrycie głowy dla starszych pań. Obecnie jest gustownym elementem ubioru, wokół którego można zbudować całą stylizację. To też dobry zamiennik czapki, bo łatwiej pod nim zachować fryzurę, a włosy są mniej przyklapnięte. Pasuje do codziennych, casualowych stylizacji, jak i na eleganckie wyjścia. Zobacz, jakie fasony kapeluszy wybierają polskie gwiazdy w tym sezonie.

Agnieszka Suchora (55 l) na jesień 2023 r. wybrała kapelusz fedora. Kapelusz ten charakteryzuje fałdka na główce. Ma lekko wklęsłe boki i nieusztywnione rondo. Fedora idealnie pasuje paniom o trójkątnej twarzy. Jeśli masz twarz okrągłą czy kwadratową, noś kapelusz lekko po skosie. Taki kapelusz, z mniejszym rondem, pasuje paniom niższym czy krąglejszym. Podobnymi do fedory kapeluszami, które warto przymierzyć, jeśli jesteśmy niższe i mamy krąglejsze twarze, jest trilby lub homburg. Trilby ma niższą główkę i węższe rondo jak fedora, a homburg ma lekko wywinięte rondo. Kapelusz typu fedora świetnie wygląda z trenczami, długimi płaszczami, dżinsami, kulotami, koszulami i swetrami. Reklama Jesienny przebój: STYLIZACJE z kapeluszem na 6 sposobów Zobacz również Jeśli masz owalną, prostokątną lub pociągłą twarz, wybierz kapelusz z szerszym rondem i płytką główką. Taki jak wybrała Agnieszka Mrozowska (43 l.). Aktorka zestawiła go z białą koszulą, czarnym żakietem, czarnymi spodniami w kant i płaszczem w kratę. Tego typu kapelusz będzie świetnie pasował także z rozpinanymi kardiganami, trapezowymi spódnicami midi czy ciepłymi, dzianinowymi sukienkami. Reklama Kapelusz - najmodniejsze nakrycie głowy tej zimy w 10 STYLIZACJACH Zobacz również Katarzyna Kolenda-Zaleska (60 l.) postawiła na kapelusz w stylu western. Kowbojski kapelusz świetnie wygląda z dżinsami, zarówno prostymi, jak i z rozszerzanymi nogawkami. Koszulka z napisami czy biały t-shirt i skórzana kurtka świetnie uzupełniają stylizację. Do takiego kapelusza pasują buty kowbojki czy sztyblety. Dobrze wygląda też z flanelową koszulą w kratę, sportową marynarką, swetrem oversize czy sukienką w kwiatki. Kapelusz wyróżnia dosyć wysoka główka i szersze rondo, dlatego pasuje wyższym osobom. Jest tak uniwersalny, że pasuje osobom i o okrągłej czy kwadratowej twarzy, jak i bardziej trójkątnej, nawet lekko pociągłej. Jednak noszenie go wymaga odwagi i drobnych umiejętności stylizacyjnych. Jeśli je posiadamy, z cowboy hat można stworzyć naprawdę niesamowite kreacje. Marta Barczyńska Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Drogo nie znaczy stylowo? Świąteczny kapelusz Meghan Markle obiektem niewybrednych kpin. FOTO

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję