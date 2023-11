Czapka nie tylko ociepla, ale może dodać oryginalności garderobie. Na pokazach, wśród influencerek i stylistek na Instagramie, królują czapki beanie, z daszkiem, kapelusze oraz dzianinowe kaptury. Zobacz, która wyszczupli twoją twarz, odmłodzi lub po prostu… doda jeszcze więcej uroku.

Smerfetka

Jesienią 2023 do łask powraca czapka typu beanie, zwana też smerfetką. Polecana zwłaszcza dla pań o szczuplejszej twarzy, trójkątnej lub owalnej. W tym sezonie modne będą kolorowe modele, kontrastujące ze stonowaną lub ciemniejszą stylizacją. Można uzupełnić kreację butami czy torebką w podobnym kolorze albo nawet oprawkami okularów. Wystarczy czapka i jeszcze jeden pasujący kolorystycznie element. Taki model czapki dodaje luzu i jest uniwersalny. Można nosić i do płaszcza, i do puchówki czy bluzy sportowej. Pasują zarówno do dżinsów, jak i spodni w kant.

Beret

Drugim typem nakrycia głowy, który zobaczymy w wielu stylizacjach jest beret. Pasuje każdej z nas pod warunkiem, że zostanie odpowiednio ułożony. Jeśli masz okrągłą twarz, noś beret założony asymetrycznie, po skosie nasunięty na czoło. Jeśli masz twarz trójkątną lub owalną, nasuwaj beret na czoło. Jeśli zaś masz twarz prostokątną lub ostre rysy twarz, zsuń beret na czubek głowy. Taki trik złagodzi rysy twarzy. Berety wybierajmy nie tylko wełniane, mogą być np. skórzane. Sznytu doda też daszek. Francuzki łączą beret z trenczem lub innego typu długim płaszczem, ale dobrze wygląda także z ramoneską czy krótką dżinsową kurtką. Modne są berety w żywych kolorach, szczególnie czerwonym, które będą się wyróżniały, jak i modele barwą harmonizujące z resztą stroju.

Fedora

W tym sezonie modne będą też kapelusze. Zarówno te z szerokim rondem, wywijanym, jak i typu fedora (z wklęsłą fałdą wzdłuż główki). Zestawiamy je z eleganckimi ubraniami, w stylu boho, ale także z dzianinowym kurtko-płaszczem i legginsami czy dżinsami albo skórzanymi spodniami lub spódnicą. Kapelusz wysmukla sylwetkę, dodając kilku centymetrów. Jeśli masz okrągłą twarz, wybierz kapelusz z szerszym rondem. Jeśli bardziej pociągłą, sprawdzi się także fedora.

Bucket hat

Szczególnym rodzajem kapeluszy są bucket hat, zwane rybackimi. Zwykle kojarzone są z wiosenno-letnim sezonem, ale tej jesieni pojawiają się także w cieplejszych stylizacjach. Dzięki temu, że mają wywijane rondo, pasują do każdego rodzaju twarzy. Sprawdzą się modele z baranka, skórzane czy ze sztruksu. Twarzowe i dodające pazura są zwłaszcza wzory zwierzęce.

Z daszkiem

Nie tylko wywijane ronda są twarzowe, uroku dodają także daszki. Dlatego jesienią warto przymierzyć czapkę w typie kaszkietu, bosmanki, maciejówki czyli czapkę z bardziej płaskim denkiem lub czapkę z bardziej wypukłym denkiem np. bejsbolówkę. Kaszkiety i podobne czapki pasują do stylizacji w stylu vintage, np. tweedowej marynarki i cygaretek. Bejsbolówki sprawdzą się bardziej w stylu athleisure, który łączy elementy eleganckie, np. płaszcz oversize, ze sportowymi np. dresowymi spodniami. Czapki w typie kaszkietu pasują do okrągłych i trójkątnych twarzy, zaś bejsbolówki lepiej się sprawdzą, gdy masz twarz owalną lub prostokątną.

Dzianinowa

Jeśli lubicie klasykę, postawcie na dzianinową czapkę w paski lub dzierganą ręcznie. Czapkimogą być w odcieniach pastelowych, nude czy jaskrawych. Pastele jak i żywe, intensywne kolory odejmują lat, zaś stonowane, w barwach ziemi, dodają elegancji. Pastele najlepiej wybierać, gdy mamy opaloną skórę lub stosujemy ciemniejszy podkład. Żywsze kolory i stonowane nude sprawdzą się, gdy mamy jaśniejszą karnację. Dzianinowe, klasyczne czapki pasują, gdy mamy twarz pociągłą lub trójkątną. Jeśli masz twarz okrągłą, poszukaj czapki z pomponem, który doda centymetrów i wyszczupli twarz. Klasyczne czapki sprawdzą się i w stylizacjach z kaszmirowym żakietem, wełnianą marynarką, jak i bomberką czy puchówką.

Kaptur

Luźny kaptur czy przylegająca kominiarka nadal cieszą się powodzeniem. Jeśli masz okrąglejszą twarz, postaw na luźny kaptur; jeśli bardziej pociągłą, kominiarka podkreśli twoje kości policzkowe. Możesz ją zostawić z modnym kapeluszem. Pamiętaj, że styliści i influencerki bardzo lubią kontrasty, zwłaszcza w stylu casual.