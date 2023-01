Moliera 2 zaprezentowało nową identyfikację wizualną. Czarny, nowoczesny logotyp, odświeżona, elegancka strona internetowa Moliera2.com, designerskie torby papierowe oraz odmieniona paleta kolorystyczna – wszystkie zmiany wizerunkowe są podyktowane nowymi potrzebami klientów oraz wciąż zmieniającymi się trendami w świecie designu. Rebranding ma być punktem wyjściowym do umocnienia pozycji oraz osiągnięcia tego samego statusu w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

- Luksus, nowoczesność, zgodność z najnowszymi trendami – to główne cechy nowej identyfikacji wizualnej Moliera2. Pracę nad rebrandingiem zaczęliśmy w grudniu 2021 r. i to właśnie dzisiaj możemy pochwalić się jej efektami. Każdy element został zaprojektowany przez zespół Moliera2, ponieważ to my najlepiej wiemy, kim są nasi Klienci i co chcemy osiągnąć w przyszłości. To doskonały punkt wyjściowy do dalszego rozwoju - mówi Magda Janowska, Fashion Buying, Marketing and PR Director.

Butiki oraz sklep internetowy Moliera 2 mają w swojej ofercie produkty ponad 350 legendarnych brandów takich jak Manolo Blahnik, Isabel Marant, Christian Louboutin, Paco Rabanne czy Amina Muaddi.

