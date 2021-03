Kampania kolekcji Femi Stories na sezon wiosna/lato 2021 powstała w przepięknej Andaluzji. Zdjęcia autorstwa Doroty Szulc odzwierciedlają to, co dla marki najważniejsze: przyjaźń, radość, miłość do surfingu, oceanu, palm i zachodów słońca. Nie oznacza to jednak, że pokazane ubrania nie znajdują zastosowania poza tymi jasno zdefiniowanymi sytuacjami. Femi Stories na ten sezon to cztery kolekcje kapsułowe zaprojektowane z myślą o kobietach kochających aktywny styl życia i zarażających innych swoją pozytywną energią.

