Garnitur to wszystkim znany klasyk, który co sezon przybiera nową formę. Znamy fasony idealnie skrojone, wersje wełniane, marynarki z uwydatnionymi ramionami oraz zestawy z nogawkami ¾. W tym sezonie na ulicy królować będzie garnitur oversize, do którego gwiazdy dobierają sportowe dodatki lub bieliźniane topy, dzięki czemu cała stylizacja nabiera świeżego, nowoczesnego wyglądu.

