Wygoda, elegancja, jakość i ponadczasowość. Wyraziste kolory przełamujące szarą rzeczywistość. W limitowanej kolekcji Stay Pretty In Casual króluje przede wszystkim dzianina, ale w nowej odsłonie. Polska marka Pretty One przekonuje, że naprawdę ciekawe projekty mogą być stworzone nawet do pracy w domu i, co ważne, można je nosić na wiele sposobów i swobodnie łączyć - nawet ze szpilkami.

