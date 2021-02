Zima od jakiegoś czasu nie pokazywała swojego groźnego oblicza. Do teraz... Luty powitał nas siarczystym mrozem, śniegiem i wiatrem. Czy to oznacza, że stylowy look mamy odłożyć na półkę i czekać na nadejście wiosny? Nie! Fashionistki nie raz pokazały, że zimowe stylizacje mogą być równie ciekawe jak te z innych pór roku, a ubieranie się na cebulkę to już nie tylko sposób na przetrwanie zimna, ale też na supermodny wygląd. Pikowane płaszcze, swetry i szale możemy nosić na różne sposoby i wcale nie musi być nudno!

