Mimo iż wiele kobiet pracuje teraz z domu, to jednak są i takie, które chodzą normalnie do miejsca pracy. Trzeba przyznać, że dziś jest to powód do zadowolenia, bo pandemia skutecznie zamknęła nas w domach i każdy powód do wyjścia z dresów napawa radością.W tym sezonie bardzo modny jest styl „classy girl”, w którym łączymy klasyczne rzeczy z tymi, które nosimy na co dzień. Nie zależy nam na sztywnym looku z garsonką w roli głównej, bardziej skłaniamy się ku stylizacjom a`la paryżanka. Co jest kluczem? Lekkie przełamanie formy czymś, co pozornie może nawet nie pasować. I tak np.: do marynarki zakładamy jeansy, a do płaszcza miękki kardigan i szal, który nadaje całości „przytulnego” charakteru.

