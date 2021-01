Połowę tytułowej paczki z uwielbianego serialu przyjaciół stanowią Rachel, Monica i Phoebe. Każda z nich ma zupełnie inną osobowość. Rachel to fashionistka kochająca świat mody. Jej spektakularne stylizacje przeszły już do historii. Z kolei pragmatyczny styl Moniki to kwintesencja lat 90. A może jesteście fankami nonszalancji w stylu hippie, czyli sposobu ubierania się Phoebe? Trudny wybór! Sprawdź, jak wprowadzić ducha lat 90. do swojej szafy, wykorzystując ubrania z kolekcji bonprix.pl.

