Najnowsza kolekcja Gatty została stworzona z myślą o podkreśleniu kobiecej eteryczności i finezyjności. Lekkie i zwiewne sukienki ozdobione kwiatowymi wzorami, z delikatnie bufiastymi rękawami i wykończone falbanką to świetna propozycja na nadchodzące święta. W połączeniu z transparentnymi, ciemnymi rajstopami i eleganckimi botkami stworzy modną stylizację. Jeśli chcesz sprawić, by look był bardziej zmysłowy, sięgnij po koronkowe czarne body. Możesz też wybrać takie, które jest częściowo uszyte z siateczki i posiada bufiaste, transparentne rękawy.

