Kampania „Let it shine” marki Balagan Studio to powrót do czasów, kiedy święta były okazją do założenia ekstrawaganckich strojów i pokazania ukrytych w szafie kreacji. Czasem na spędzenie czasu z bliskimi i celebracją mijającego roku. Na zdjęciach jako modelki wystąpiły osoby z zespołu, które na co dzień stoją za sprawnym działaniem marki. Kampania jest okazją przedstawienia ich w niecodziennych rolach.

