Jakie są początkowe objawy ciąży? Kiedy pojawiają się pierwsze objawy? Jak długo trzeba czekać na pozytywny test ciążowy?

Kilka faktów o zapłodnieniu

Moment, w którym do jajowodu uwalniana jest komórka jajowa to owulacja. Dla niektórych z kobiet odczuwalna równie wyraźnie, co miesiączkowe skurcze. Uwolniona komórka jajowa rozpoczyna podróż w dół, w stronę macicy. Takie jajo może ulec zapłodnieniu w trakcie tej wędrówki, która może trwać kilka dni. Jeżeli spotka plemnika – szczęściarza dochodzi do zapłodnienia. Na tym etapie kobieta nie jest w stanie wyczuć jakichkolwiek objawów. Gdy zapłodnione jajo dociera do macicy następuje implantacja czyli zagnieżdżenie zarodka. W tym momencie u niektórych kobiet występuje bardzo delikatne plamienie i może być ono znakiem, że doszło do implantacji. Taka wędrówka trwa od 6 do 12 dni i jeżeli do niej dojdzie cykl nie zakończy się i nie pojawi kolejna miesiączka. Jakie na tym etapie mogą być początkowe objawy ciąży?

Reklama

Reklama

Pierwsze objawy ciąży

Jeśli starasz się o ciążę i mierzysz temperaturę ciała w ramach kontrolowania płodności, masz lekką przewagę nad kobietami, które tego nie robią. Można wtedy zauważyć utrzymującą się wyższą temperaturę, która związana jest ze wzrostem progesteronu (który odpowiedzialny jest za utrzymanie ciąży). Jest to jednak dość subtelna różnica, w okolicach 37 stopni. Do innych wczesnych objawów ciąży należą mdłości, omdlenia, zawroty głowy, zgagę, zaparcia, częstomocz, wzrost temperatury, senność, tkliwe i bolące piersi i oczywiście zatrzymanie miesiączki. Niektóre z kobiet robią się wrażliwe na zapachy lub odrzuca je od konkretnych potraw. Wczesnym objawem ciąży może być też zmiana śluzu na bardziej biały i gęsty. Niektóre z kobiet zauważają też dość szybko zmiany w piersiach i wyraźne błękitne żyły. Wraz z upływem dni i kolejnych tygodni objawy będą się nasilać.

Kiedy najwcześniej zrobić test ciążowy

Choć czekanie nie jest łatwe, najlepiej zrobić test w dniu spodziewanej miesiączki. Czasami pozytywny test wyjdzie wcześniej, ale jeśli chcesz uniknąć przedwczesnego rozczarowania warto poczekać do tego dnia. Zdarza się tak, że nawet w dzień miesiączki, mimo jej braku, test wyjdzie negatywny. Należy wtedy powtórzyć test kolejnego dnia rano. Najpewniejszy i nie pozostawiający wątpliwości będzie jednak test wykonany z krwi i jeśli chce się mieć 100% pewność należy wykonać właśnie taki test w laboratorium.