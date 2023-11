Czasami zdarza się tak, że mama, która karmi jeszcze swoje dziecko, zachodzi w kolejną ciążę. Zastanawia się wtedy, co robić? Czy niezbędne jest natychmiastowe zakończenie karmienia piersią? Czy karmienie piersią może przyczynić się do poronienia? Czy karmienie piersią w ciąży jest bezpieczne?

Karmienie piersią i zajście w ciążę

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie piersią do dwóch lat lub dłużej, jeżeli mama i dziecko tego chcą (przy równoczesnym rozszerzaniu diety po 6 miesiącu życia dziecka). Czas karmienia piersią jest dla wielu kobiet czasem, kiedy trudniej jest zajść w ciążę. Jednak dwa lata i dłużej, to również sporo czasu na powrót płodności i kobiety planują w tym czasie kolejne ciąże. Powrót płodności i zajście w kolejną ciążę to sprawa mocno indywidualna i nie do końca do przewidzenia. Jest jednak możliwe zajście w ciążę przy karmieniu piersią, dlatego nigdy nie traktuj karmienia jako sposobu antykoncepcji. Niektóre kobiety mają owulacje krótko po połogu i choć w ogóle się tego nie spodziewają szybko po raz kolejny mogą zostać mamami. Jeżeli nie planujesz zatem ciąży, zawsze pamiętaj o zabezpieczeniu, wykonuj też co jakiś czas testy ciążowe (jeżeli jeszcze nie wróciła ci miesiączka).

Czy można karmić piersią, będąc w ciąży?

Kiedy kobieta już zajdzie w ciążę przy karmieniu piersią, sam fakt bycia w ciąży nie jest przeciwskazaniem do kontynuowania karmienia piersią. Sytuacja dotyczy jednak kobiety, która nie ma za sobą problemów z donoszeniem ciąży, historii poronień lub innych dolegliwości. Jeśli poprzednie ciąże były fizjologiczne i nie wymagały specjalnego wspomagania, można kontynuować karmienie piersią.

Jeżeli jednak kobieta ma za sobą trudności, wskazana jest wtedy konsultacja lekarska i obranie scenariusza pod kontrolą specjalistów. Może też się zdarzyć tak, że mimo że nie będzie działo się nic niepokojącego kobieta poczuje dużą awersję do karmienia. To normalne i czasami jest tak trudno robić to dalej, że mama decyduje się na zakończenie karmienia starszego dziecka. Innym razem pomaga przeczekanie trudniejszych momentów i kontynuowanie karmienia starszej pociechy. Z czasem można zauważyć zmiany w ilości mleka. Wszystko to spowodowane jest hormonami i rozwijającą się ciążą. Możliwe jest karmienie noworodka i starszego dziecka, nazywa się to wtedy karmieniem w tandemie.

Na co zwracać uwagę, karmiąc piersią w ciąży

Zarówno rozwijająca się ciąża, jak i karmienie piersią to duże obciążenie dla organizmu. Ten w pierwszej kolejności transportuje wartości odżywcze do płodu, potem do mleka, a na koniec zostawia je samemu sobie. Dlatego szczególnie ważne jest, by mama, która jednocześnie jest w ciąży i karmi piersią dbała o suplementację, zrównoważoną dietę i odpoczynek. I chociaż te rzeczy zdają się dziać same, organizm wykonuje naprawdę ciężką pracę, warto wesprzeć go rozsądnym stylem życia. To, co powinno niepokoić to nasilające się skurcze w trakcie karmień lub pojawiające się plamienia. W takiej sytuacji trzeba się niezwłocznie skontaktować z osobą, która prowadzi ciążę. Możliwe, że trzeba będzie zakończyć karmienie piersią. Również w razie jakichkolwiek wątpliwości warto porozmawiać z zaufaną specjalistką lub specjalistą.