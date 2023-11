Ciężarna kobieta nie zawsze ma okazję chodzić na zajęcia fitness do klubu. Czasami brakuje czasu, innym razem po prostu brak jest adekwatnych zajęć. Na szczęście dzięki Internetowi przyszła mama może bezpiecznie ćwiczyć w domu. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z lekarzem, ale większość prowadzących zajęcia online to wykfalifikowane instruktorki dbające o bezpieczeństwo. Zobacz, z kim ćwiczyć w ciąży.

Reklama

Gosia Mostowska - joga

To jedna z popularniejszych instruktorek. Na jej kanale znaleźć można ćwiczenia na każdy trymestr. Część z nich Gosia wykonuje, gdy sama jest w ciąży, co jest niewątpliwym plusem, bo są perfekcyjnie dopasowane do etapu ciąży lub ciążowego brzucha. Łagodny głos, powolne tempo, kojąca muzyka: ćwiczenia przynoszą ulgę ciału, ale dają też przyjemność ćwiczenia.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Patrycja Jasińska – FitPati

Zaletą kanału Patrycji jest niewątpliwie to, że oprócz tego, że jest trenerką fitness i instruktorką personalną jest też położną! To idealne połączenie dla kobiet chcących ćwiczyć w ciąży. Wybierając filmiki Patrycji można mieć pewność, że zwraca ona szczególną uwagę na aspekty związane ze zdrową ciążą i porodem. A dobra znajomość kobiet w ciąży ułatwia przygotowywanie ćwiczeń specjalnie pod potrzeby przyszłych mam.

Trwa ładowanie wpisu

Izabela Dembińska – położna

Iza jest przede wszystkim położną i jej filmiki nie są ćwiczeniami sensu stricto. Pokazuje jednak, jaki wpływ na nasze ciało ma ruch i dzięki specjalnemu kostiumowi dokładnie widać jego pracę. Iza podpowiada też,

jakie pozycje przyjmować w porodzie i jak z ciałem pracować. Nawet jeśli nie ma ochoty się ćwiczyć, warto je obejrzeć dla celów edukacyjnych.

Trwa ładowanie wpisu

Cztery trymestry

To profil w całości poświęcony tematyce ciąży, porodu i połogu. Oprócz ćwiczeń jogi czy klasycznych treningów znajduje się tam też mnóstwo filmików edukacyjnych i rozmów z ekspertami. Przydatne miejsce, które zbiera w sobie wszystkie niezbędne dla zdrowej ciąży i porodu informacje.

Trwa ładowanie wpisu

Agata Zając - trenerka

Do Agaty warto zajrzeć już po ciąży (albo w trakcie jej planowania). Nie ma u niej typowych filmików ciążowych, ale jest trenerką, która ma świetne ćwiczenia na wszystkie partie ciała i dodatkowo niedawno sama urodziła dziecko. Dlatego można znaleźć tam wsparcie w kwestii powrotu do ćwiczeń po porodzie. Agata zwraca uwagę na gotowość ciała i wyjaśnia na co zwracać uwagę.