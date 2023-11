Aplikacje ciążowe muszą być nie tylko użyteczne i przyjazne w użytkowaniu, ale posiadać też aktualną wiedzę na temat przebiegu ciąży i rozwoju płodu. To nie tylko miejsce do podsumowywania danych, ale często też pamiętnik ciąży i źródło wiedzy. Najlepsze aplikacje do prowadzenia ciąży łączą w sobie te wszystkie elementy.

HiMommy

To, co wyróżnia aplikację spośród innych to wiadomości, które wysyła rosnące w brzuchu dziecko. Ten miły element spodoba się wielu przyszłym mamom. Prócz tego klasyczny kalendarz ciąży, informacje o rozwoju płodu i samopoczuciu kobiety. Dodatkowo prowadzić można pamiętnik ciąży, tworząc internetowe zapiski, które są świetną pamiątką. Dużym plusem aplikacji jest jej kompatybilność z apką tylko dla ojców HiDaddy. Adresowana jest ona do przyszłych ojców i również wysyła powiadomienia w imieniu dziecka. Informuje też o tym, co może się dziać z kobietą na określonym etapie ciąży, co może bardzo ułatwić wsparcie przyszłej matki.

Preglife – ciąża i dziecko

Dużym plusem tej aplikacji jest to, że przewiduje ona dalsze współdziałanie z użytkowniczką już po porodzie. I tak oto można szczegółowo śledzić rozwój ciąży, czytać przydatne informacje i wprowadzać badania, ale też potem być na bieżąco z rozwojem dziecka aż do drugiego roku życia. I tak jak robiło się w to ciąży, można wprowadzać informacje na temat szczepień, badań czy rozwoju fizycznego malucha. Wygodne źródło informacji i zbierania podstawowych danych zdrowotnych.

Sprout

To aplikacja dla osób, które lubią bardziej naukowe przedstawienie tematu. Nie znajdzie się tu słodkich i infantylnych ilustracji, a raczej dokładne, anatomiczne ilustracje. Aplikacja została stworzona przez mamy i lekarzy i to widać. Naszpikowana jest wiedzą medyczną i pomaga czuwać nad zdrowym przebiegiem ciąży.

Asystent Ciąży

Tę aplikacje wyróżnia ułatwienie robienia zakupów. Prócz części zawierającej wiedzę na temat rozwoju ciąży, znaleźć można informacje na temat aktualnych promocji w sklepach związanych z wyprawką czy produktami dla dzieci. Listy wyprawkowe też są gotowe, jest to zatem wygodna aplikacja dla osób, które lubią panować nad swoimi zakupami. Dodatkowym atutem jest możliwość rozmowy z innymi kobietami na podobnym etapie ciąży.