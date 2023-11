Gry komputerowe często są niesłusznie demonizowane. Przypisuje się im wiele złego i robi kozła ofiarnego, gdy tymczasem to nie gry komputerowe, a co innego jest przyczyną problemów dziecka. Tymczasem granie w gry komputerowe, w tym Minecraft przynosi dziecku wiele plusów.

Minecraft pomaga dzieciom uczyć się rozwiązywania problemów

Umiejętność rozwiazywania problemów to jedna z podstawowych umiejętności dojrzałego człowieka. Dzieci uczą się tego cały czas, a granie w Maincraft sprzyja pogłębianiu tej umiejętności. Zarówno teoretycznie, jak i w praktycznym działaniu. Szukanie wyjść z pułapek, próba przeżycia i ucieczka przed potworami, a to wszystko przy zachowaniu odpowiedniego poziomu głodu i zdrowia. Czasami gracz musi sobie z tym wszystkim poradzić w krótkich, 10minutowych scenkach. Takie akcje uczą krytycznego myślenia i szybkiego reagowania w stresujących sytuacjach.

Minecraft pomaga rozwijać umiejętność czytania i pisania

Dzieci najwięcej uczą się podczas zabawy. Co bardziej zmotywuje do nauki czytania niż umiejętność przejścia kolejnego poziomu czy zrozumienia polecenia w grze? Nie uda się przejść kolejnych poziomów bez sprawnego czytania. Dodatkowo w grze można komunikować się z innymi, a do tego przydatne jest poprawne pisanie. I w ten sposób nauka czytania i pisania przestaje być żmudnym zajęciem, a staje się zabawą.

Minecrafr rozwija ciekawość

Możesz zauważyć, że po jakimś czasie grania w grę dziecko robi się coraz bardziej ciekawe. Może zadawać pytania i chcieć sprawdzać różne wiadomości. Niektóre części gry wymagają pokonywania różnych wyzwań, a żeby to zrobić trzeba znajdywać różne podpowiedzi. Na rynku istnieją nawet specjalne książki, które pozwalają rozwiązywać zagadki w grze. Nie wspominając o podpowiedziach na YouTubie albo Wikipedii.Takie poszukiwanie odpowiedzi na zadany temat bardzo przypomina to, co dzieci robią w szkole, prawda?

Minecraft pomaga z matematyką

Jest wiele kursów i nauczycieli, którzy wykorzystują grę do nauki matematyki. W ten sposób podkręcają atrakcyjność zadań i zachęcają dzieci do ćwiczeń. Do tego matematyka ma praktyczne zastosowanie, co jest o wiele ciekawsze niż zadania pisane w zeszycie. W końcu gra to świat kształtów geometrycznych, wspaniale zatem wprowadza i do tego świata.

Minecraft uczy gospodarowania zasobami

Jak w każdej grze komputerowej, tak i w Minecrafcie gracz ma ograniczoną liczbę zasobów. Brzmi całkiem życiowo, prawda? W grze trzeba dobrze gospodarować się posiadanymi pieniędzmi i liczyć się z tym, że źle wydane spowolnią przechodzenie do kolejnych poziomów. To cenna lekcja tego, że pieniądze się kończą i kiedy lepiej jest płacić, a kiedy niekoniecznie.