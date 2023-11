Zamiana domu i wszystkiego, co dziecko zna to duże wydarzenie. Może być wyzwaniem dla całej rodziny, a szczególnie trudne dla dziecka. Jak rozmawiać i na co zwrócić uwagę, gdy przygotowuje się dziecko do przeprowadzki?

Mów o przeprowadzce, nie unikaj tematu

Absolutnie nie stawiaj dziecka przed faktem dokonanym. Często rozmawiajcie o przeprowadzce i planach. Wyjaśnij, dlaczego i gdzie się wyprowadzacie. Odpowiedz na wszystkie pytania dziecka, nawet jeśli są one dla ciebie dziwne i się powtarzają. W ten sposób dziecko buduje poczucie bezpieczeństwa.

Opowiedz, co się będzie działo

Przygotuj dziecko i opowiedz jak będzie wyglądał czas dookoła przeprowadzki. O tym, że trzeba wybrać nowy dom, że będzie dużo pakowania i sprzątania, być może z niektórymi rzeczami trzeba będzie się pożegnać. Staraj się szanować uczucia dziecka, i chociaż przeprowadzka to dobra okazja do porządków, nie zmuszaj go do wyrzucania czy oddawania rzeczy, których nie chce. Negocjujcie i rozmawiajcie, ale pamiętaj, że to te znane rzeczy zapewnią poczucie stabilizacji w nowym miejscu. W końcu wyjaśnij, jak będzie wyglądał sam dzień przeprowadzki.

Pozwól się pożegnać, oswajaj temat książeczkami

Na rynku jest już kilka tytułów o bohaterach bajek, którzy zmieniają dom. Czytajcie je i pogadajcie o tym, co pomaga bohaterom. Pamiętaj też o stopniowym żegnaniu się ze starym domkiem. Ulubioną piekarnią, placem zabaw. Znajdźcie rytuały, które wam to ułatwią. Pomocne mogą być: "Przeprowadzka" z serii "To nic strasznego" S. Cartwright i A. Civardi; "Nie mój dom" S. Morgenstern i S. Bloch; "Filiżankowy domek. Cześć, Króliczki" H. Scott; "Wiśniewscy. Wielka przeprowadzka" C. Higgins.

Jeżeli to możliwe poznajcie nowy dom

Przeprowadzka na pewno będzie mniej straszna, jeżeli dziecko pozna nowy dom. Szukacie plusów na miejscu. Większa wanna do kąpieli, pokój bliżej sypialni rodziców, super widok z okna. Poznajcie okolicę i jej atrakcje. Warto też pokazać dziecku nowe przedszkole czy szkołę. Możecie też szukać podobieństw z obecnym domem.

A w dzień przeprowadzki?

Nadaj dziecięcym rzeczom priorytet. W nowym domu nie może zabraknąć poduszki, która pachnie znajomo, ulubionego kocyka czy samochodzików ustawionych przy nowym łóżku. Dorosły poradzi sobie bez jakichś drobiazgów, dla dziecka poczucie swojskości jest dużo ważniejsze. Bądź elastyczna w te pierwsze dni. Dziecko może chcieć spać z rodzicami, częściej budzić się w nocy. Spanie w nowym miejscu nie jest łatwe dla nikogo. Mimo obowiązków związanych z urządzeniem się w nowym miejscu, bądź wyrozumiała na trudności dziecka.