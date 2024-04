Uprawianie miłości to sprawa indywidualna. Każdy ma swoje preferencje

Pamiętajmy, że w udanym współżyciu ważna jest zarówno intymność fizyczna, jak i emocjonalna, a czerpanie przyjemności z gry wstępnej i swobodne wyrażanie siebie to niezbędne składniki dobrej zabawy w sypialni.

I ten ranking też warto potraktować jako dobrą zabawę, bo jeśli czujemy się wystarczająco komfortowo ze swoim partnerem – zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, to możemy być najlepszymi partnerkami w łóżku i vice versa, niezależnie od astrologicznych predyspozycji.

Reklama

Wszyscy mamy swoje mocne i słabe strony, jednak niektórzy przedstawiciele zodiaku są uważani za wyjątkowo zmysłowych partnerów, z bogatą wyobraźnią i umiejętnościami, które sprawiają, że intymne chwile są niezapomniane. Sprawdźmy, kto wyróżnia się w sypialni.

Miejsce 5 - Byk

Piąte miejsce zdobywa Byk. Jako znak ziemi, Byk skupia się na fizycznym połączeniu. Uwielbia być blisko swojego partnera i odkrywać każdy centymetr jego ciała. Jego cierpliwe i metodyczne podejście sprawia, że nie śpieszy się w sypialni i delektuje się każdą chwilą przyjemności.

Byki znane są ze swojej zmysłowości, a ich silny związek ze zmysłami oznacza, że naprawdę potrafią sprawić przyjemność tym, którzy mają szczęście spędzić z nimi czas w łóżku. Są także niezwykle romantyczni i lubią długie, intymne sesje wspólnej eksploracji i delikatnych pieszczot. Ponadto ich lojalność i zaangażowanie czynią z nich świetnych partnerów w sypialni.

Miejsce 4 - Lew

Reklama

Czwarte miejsce w ars amandi przypada Lwu. Ten znak uwielbia seks i nie wstydzi się tego. Pewne siebie znaki Ognia, jak Lew, mogą być nieco wymagające w sypialni, ale nigdy nie można im zarzucić braku entuzjazmu. Są pełni pasji i energii, a ich zwierzęcy magnetyzm czyni ich niezwykle atrakcyjnymi dla potencjalnych partnerów.

Lew to dusza towarzystwa w łóżku i poza nim. Ma nienasycony apetyt na przyjemności, namiętność i zmysłowość – co czyni z nich świetnych kochanków. Ich towarzyska osobowość oznacza, że zawsze są gotowi spróbować czegoś nowego i dołożą wszelkich starań, aby zapewnić swoim partnerom dobrą zabawę. Ponadto ich duże ego oznacza, że rosną dzięki komplementom i pozytywnemu wzmocnieniu. Dlatego zrobią wszystko, aby mieć pewność, że ich partner będzie usatysfakcjonowany.

Miejsce 3 - Baran

Trzeci najlepszy znak zodiaku w łóżku, Baran, jest symbolem pasji - nikt nie uprawia namiętnego seksu tak jak Baran. Są ognistymi, entuzjastycznymi kochankami, głęboko przywiązanymi do swojej fizyczności, co czyni ich urodzonymi bogami zmysłowości. Ich pełne pasji podejście do życia przenosi się do sypialni, gdzie uwielbiają odkrywać nowe pozycje, techniki i dziwactwa.

Nie zapominajmy o egoistycznej i lubiącej rywalizować naturze Barana, która czasami może być wadą. Ale jeśli chodzi o seks, jego pragnienie zaspokojenia swojego ego i bycia wielkim oznacza, że zawsze jest gotowy na wyzwanie. Zrobi wszystko, aby ich partner był w pełni usatysfakcjonowany. Jeśli więc szukasz szalonej jazdy w sypialni, to Baran jest ci w stanie to zaoferować.

Miejsce 2 - Waga

Na drugim miejscu zodiakalnych kochanków jest Waga. To znak równowagi i doskonałej harmonii – nic więc dziwnego, że świetnie sprawdza się w łóżku. Jako partner seksualny zrobi wszystko, aby wszyscy dobrze się bawili. Równoważą zmysłowość z więzią emocjonalną, co czyni ich mistrzami komunikacji i wrażliwymi kochankami.

Są naturalnymi ludźmi, którzy sprawiają przyjemność, więc możesz się założyć, że zrobią wszystko, abyś był usatysfakcjonowany. Ponieważ rządzi nimi Wenus, zostali pobłogosławieni darem uwodzenia. Ich żartobliwe przekomarzanie się, naturalny urok i charyzma sprawiają, że nie można się im oprzeć. Poza tym są zaskakująco perwersyjne, więc zawsze możesz spodziewać się czegoś ciekawego w sypialni.

Miejsce 1 - Skorpion

Zwycięski znak zodiaku, jeśli chodzi o sukcesy w sypialni, to seksowny Skorpion. Te pełne pasji i intensywne osobowości uwielbiają łączyć się na poziomie fizycznym i dokładnie wiedzą, jak sprawić przyjemność w sypialni. Od przytulania po oszałamiające orgazmy, zawsze możesz polegać na partnerze Skorpionie, który zapewni niezapomniane wrażenia.

Nie będziesz mogła się oprzeć, gdy będziesz w łóżku ze Skorpionem. Mają niepowstrzymane pragnienie przyjemności i zrobią wszystko, aby oboje partnerzy mogli się nią nasycić. Ich kreatywność, entuzjazm i pasja czynią ich jednymi z najlepszych kochanków na świecie. Trzeba tylko chcieć się temu poddać i pozwolić im przejąć inicjatywę.