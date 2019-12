Sklepy areną rywalizacji

Okres przedświąteczny to czas, w którym konsumenci słodycze kupują przede wszystkim w dyskontach oraz częściej niż w pozostałych miesiącach – w hipermarketach. Słodkości, obok kosmetyków, kawy i herbaty, należą do grupy produktów, szczególnie chętnie kupowanych w promocji. Obecność w sklepach w tym czasie jest dla producentów kluczowa. Odpowiednio zaplanowana dystrybucja oferty świątecznej oraz zapewnienie jej jak najlepszej widoczności to klucz do sukcesu, ponieważ konkurencja jest wtedy ogromna. – Zależy nam na najlepszych lokalizacjach w sklepach, a także pierwszeństwie ekspozycji, aby kupujący od razu widzieli strefę świąteczną Wedla. Ważne jest zwrócenie uwagi atrakcyjnymi materiałach POS, dlatego często stosuje się elementy świecące, ruchome, wiszące. W wedlowskich strefach do takich dekoracji należą m.in. samolot z wypadającymi prezentami (jeden z symboli tegorocznej kampanii), zebra ciągnąca sanie czy migające światełka w domkach będących częścią ekspozycji. Poza efektowną prezentacją produktów, tworzymy w sklepie świąteczny nastrój i po prostu umilamy zakupy. Dla kluczowych klientów, przygotowujemy propozycje „szyte na miarę” – np. strefy z nazwą miasta, w którym zlokalizowany jest dany sklep – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Zakupy w przelocie

Ważnym kanałem sprzedaży, o dużym potencjale przed i podczas świąt, są sklepy na lotniskach. Poza alkoholami, papierosami i perfumami słodycze stanowią w nich wiodącą kategorię. Wzmożony ruch w tym czasie jest okazją do zwiększenia sprzedaży

– konsumenci podróżują, aby spotkać się z bliskimi i poszukują upominków, które osłodzą wspólne chwile. – W okresie bożonarodzeniowym rośnie sprzedaż głównie na małych lotniskach, ponieważ dużo ludzi podróżuje m.in. do Wielkiej Brytanii. Nasze produkty kupują Polacy odwiedzający rodzinę za granicą, stęsknioną za klasykami tj. Ptasie Mleczko®, Mieszanka Wedlowska, Torcik Wedlowski, ale również obcokrajowcy wybierający legendarne polskie słodycze na pamiątkę – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Jako prezent i dekoracja

Słodycze, obok kosmetyków, jako prezenty najczęściej wręczane są kobietom. Królują również, jeżeli chodzi o upominki dla dzieci i osób starszych. Prezentowy charakter produktów czekoladowych w okresie świąt sprawia, że producenci prześcigają się w pomysłach na atrakcyjne opakowania i zaskakujące formy produktów. – Święta to czas, w którym wyjątkową wagę przykłada się do aspektu wizualnego oferty. Poza świąteczno-zimowymi elementami jak gwiazdki czy płatki śniegu, opakowania w tym czasie przyjmują formę dekoracji. Dla młodszych konsumentów, poza kalendarzem adwentowym osładzającym odliczanie do świąt, szczególnie atrakcyjne są zestawy złożone z kilku produktów, dodatkowo zawierające gadżet np. w postaci opaski z uszami renifera czy kolorowej puszki na dziecięce skarby. Estetów ucieszą natomiast produkty zamknięte w opakowaniach w kształcie dużej bombki, choinki, dzwonka, które można wykorzystać jako dekoracje – wymienia Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Czekoladowe smaki i zwyczaje na święta

Podczas Bożego Narodzenia popularne są produkty wytwarzane ręcznie, co podkreśla ich luksusowy charakter. Pijalnie Czekolady E.Wedel, poza tym, że są doskonałym miejscem na spotkania świąteczne, oferują bogatą ofertę sezonową. Należą do niej również produkty personalizowane w ramach zamówień indywidualnych, odpowiadające na osobiste potrzeby konsumentów, którzy kupują je jako prezenty dla najbliższych. Asortyment Pijalni Czekolady E.Wedel niesie ze sobą jeszcze inną wartość – nad jego tworzeniem czuwają Mistrzyni i Maestro Czekolady – Joanna Klimas-Profus i Janusz Profus – doświadczeni cukiernicy, wielokrotnie nagradzani w najbardziej prestiżowych konkursach na całym świecie – Czekolada jest magiczna, a w połączeniu z magią świąt staje się absolutnie czarodziejskim surowcem z którego w Pracowni Rarytasów powstają m.in. Mikołaje, aniołki, bałwanki, kolorowe bombki czy zawieszki na choinkę. Czekolada to również składnik dań, które przygotowujemy w domu, nie tylko deserów. W czasie świąt zachęcam, aby nieco poszaleć i przygotować np. kaczkę w sosie czekoladowym, dorsza w białej czekoladzie czy pierogi w kakao z serkiem na słodko – wylicza Joanna Klimas-Profus, Mistrzyni Czekolady E.Wedel. W sezonie świątecznym, oferta produktowa charakteryzuje się innymi niż zazwyczaj połączeniami smakowymi i dodatkami. – Popularne są bakalie, żurawina akcenty pomarańczowe i kawowe, przyprawy korzenne. Częściej pojawia się również alkohol

– Wedel oferuje np. Baryłki z orzechówką, z nalewką z czarnej porzeczki i z cytrynówką. Słodyczami w święta częstujemy się wzajemnie, stąd popularność produktów w formacie do dzielenia się tj. duże tabliczki, praliny, czekoladowe cukierki – opowiada Janusz Profus, Maestro Czekolady E.Wedel - Na Święta patrzymy nie tylko przez pryzmat produktów. Zapraszamy konsumentów do celebrowania z nami tego wyjątkowego czasu podczas Czekoladowego Weekendu (7-8.12.2019 r.), gdy otwieramy naszą fabrykę dla zwiedzających oraz w ramach Zimowego Narodowego, gdzie jesteśmy obecni ze wedlowską strefą obfitującą w liczne atrakcje. Kolejne miesiące to również nasze zimowe aktywności na stokach narciarskich i lodowiskach w wybranych polskich miastach – dodaje Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Po Bożym Narodzeniu, czekoladowa branża nie zwalnia tempa, przygotowując się na maraton okazji uczuciowych tj. Dzień Babci i Dziadka, Walentynki oraz Dzień Kobiet. Święta to również czas, gdy w czekoladowej fabryce, rozświetlonej wówczas wyjątkową iluminacją, myśli się już o… nadchodzącej Wielkanocy.

