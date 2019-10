Główną przyczyną śmierci kobiet w Wielkiej Brytanii w 2017 roku był Alzheimer oraz inne choroby demencyjne. Leki na demencję, które istnieją, mogą jedynie opóźnić jej rozwój, jeśli zostaną zastosowane we wczesnym etapie. Natomiast można przeciwdziałać chorobie we wcześniejszych okresach życia poprzez ćwiczenia stymulujące pracę mózgu. W jaki sposób? Badacze dowodzą, że jednym z czynników opóźniających pojawienie się choroby jest chociażby nie rezygnowanie z pracy w średnim wieku. Kobiety aktywne zawodowo przez większość swojego życia, mają dzięki temu wpływ na obniżenie ryzyka zachorowania np. na Alzheimera. Dla porównania, choroby otępienne atakują mężczyzn dwa razy rzadziej.

Dlaczego kobiety powinny wrócić do pracy?

Przez lata utarł się model, w którym kobiety rzadko wracają do pracy po okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa. Potwierdza to raport GUS z 2018 roku, w którym porównano sytuację między 1950 a 2014 rokiem. To mężczyźni w przeważającej części przejmowali obowiązki utrzymania rodziny. Na szczęście pracujących kobiet przybyło, a różnica w ww. latach to aż 18%. Jednak w 2017 roku w Polsce nadal pracowało aż 20% mężczyzn więcej. Z przytoczonych badań wynika, że kontynuacja kariery zawodowej ma wpływ na dłuższe zachowanie zdrowia poprzez ćwiczenia mózgu, w tym pamięci.

– Niestety coraz więcej osób zapada na choroby otępienne i do tej pory nie znamy leku, który mógłby pomóc. Dlatego właśnie edukujemy społeczeństwo, opiekunów zawodowych i rodzinnych w temacie profilaktyki, która okazuje się być najważniejsza. Najnowsze wyniki badań sugerują, że na zdrowie w dojrzałym wieku mogą mieć duży wpływ decyzje podjęte przez dwudziestolatków i trzydziestolatków – komentuje Tomasz Piłat, dyrektor Akademii Opiekunów, organizacji zajmującej się wsparciem opiekunów zawodowo zajmujących się opieką osób starszych.

Jak znaleźć pracę po 50?

Kontynuacja pracy jest ważna także u kobiet w wieku średnim. Jednak z wiekiem coraz trudniej jest znaleźć nowe zajęcie. Aktywność zawodową powinno się zachować także w wieku średnim. Jednak dojrzałym kobietom czasami ciężko jest znaleźć pracę. Wtedy rozwiązaniem może być zmiana branży. Dojrzałe panie, z racji na swoje doświadczenie życiowe i zawodowe, sprawdzają się m. in. w branżach, w których potrzebna jest empatia, cierpliwość i konsekwencja. Czasem zobowiązanie do stałego trybu pracy np. na cały etat wymaga więcej zaangażowania niż jesteśmy w stanie poświęcić. W takiej sytuacji można rozważyć prace dorywcze lub takie, których nie wykonuje się w sposób ciągły. Niekiedy wystarczy przejść kilka szkoleń oraz połączyć je z posiadanymi już umiejętnościami, aby zacząć pracę w nowym zawodzie.



– Bardzo chętnie współpracujemy z paniami w wieku 50+. To kobiety, które cechuje duża dojrzałość życiowa, a także doświadczenie w szeroko pojętej opiece nad osobami starszymi czy niesamodzielnymi. Czasem wynika to z ich zawodu, czasem z doświadczeń rodzinnych. Dopasowujemy ofertę szkoleń do posiadanych umiejętności i po niedługim czasie nasza kursantka staje się gotowa do podjęcia pracy jako opiekunka osób starszych. Zatrudniamy osoby do opieki nad osobami starszymi w Niemczech, a to dodatkowo wiążę się z atrakcyjnymi zarobkami i pracą w wybranym przez opiekunkę czasie, np.: po kilku miesiącach pracy w Niemczech może nastąpić kilkumiesięczna przerwa w Polsce – mówi Anna Ciołek, Kierownik Zespołu Rekrutacji w Aterima Med.

A gdy jesteś już dojrzałą kobietą…

Nie zapominaj o aktywności fizycznej oraz psychicznej. Przejście na emeryturę niesie ze sobą wiele plusów, a jednym z nich jest to, że można znaleźć czas na hobby, o którym marzyło się wcześniej. Dojrzałe osoby chętnie oddają się pracom w ogrodzie, spędzając czas na świeżym powietrzu, a przez to dbając jednocześnie o formę fizyczną. Dobrym sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu jest uczęszczanie na zajęcia dodatkowe, np. poprzez zapisanie się do lokalnego uniwersytetu trzeciego wieku. Przyswajanie nowych informacji poprzez wykłady, zwiedzanie miejscowych obiektów, kursy rysunku czy profesjonalnego gotowania pozytywnie wpływają na pracę mózgu, zachowując jego kondycję na wysokim poziomie. Oprócz rozwijania swoich umiejętności można także zrobić coś dobrego dla innych - zacząć udzielać się charytatywnie w szpitalu, w schronisku dla zwierząt lub na rzecz kultury.

– Bardzo ważne jest zachowanie aktywności, czyli stosowanie niefarmakologicznych metod zapobiegania chorobom demencyjnym. Widzimy w naszej pracy, że osoby, które wymagają opieki lubią samodzielne tworzenie sztuki lub chętnie słuchają ulubionych utworów, a przywoływanie wspomnień bardzo dobrze wpływa na samopoczucie i ich ogólną kondycję – mówi Iwona Przybyło, dyplomowana pielęgniarka, szkoleniowiec i ekspert Akademii Opiekunów.