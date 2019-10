– Zdecydowałam się wziąć udział w akcji „Dotykam=Wygrywam” po raz ósmy. Moje zdrowie i zdrowie kobiet w Polsce jest dla mnie bardzo ważne. Jestem obciążona genetycznie, moja babcia miała raka piersi, z którego wyszła obronną ręką właśnie z racji tego, że był bardzo wcześnie wykryty i dlatego bardzo, bardzo zależało mi na tym, żeby być w tej akcji – mówi Aleksandra Kisio, aktorka.

Kisio tłumaczy, że od jakiegoś czasu, by nie przeoczyć żadnych niepokojących zmian, które mogą zajść w jej piersiach, regularnie wykonuje samobadanie.

– Zaczęłam badać swoje piersi sama, bo dotarło do mnie, że ja to mogę sama zrobić i że nie muszę żyć w takim stresie, tylko mogę to zrobić co miesiąc i bardzo szybko, sprawnie wykryć, czy cokolwiek może być nie tak z moim biustem. Oczywiście opieram się też o opinie lekarza, chodzę co pół roku na USG piersi, natomiast to samobadanie jest na tyle istotne, że od razu możemy wyczuć. Raz w miesiącu po miesiączce pod prysznicem, w wannie, gdziekolwiek jesteśmy możemy to wyczuć – mówi Aleksandra Kisio.

Aktorka wspomina, że raz co prawda zdarzyła się jej stresująca sytuacja, na szczęście okazało się, że był to fałszywy alarm.

– Kiedy skończyłam karmić pierwszego syna, wyczułam jakiś taki guzek, który mnie przeraził. Od razu poszłam do lekarza, okazało się, że to jest jeszcze nie do końca zakończona historia z karmieniem, po prostu jeszcze gruczoł mleczny pracował i był pełny. Ale bardzo się wtedy wystraszyłam i w zasadzie to było bardzo wyczuwalne, więc jeśli te nasze piersi obserwujemy i badamy, to dobrze je znamy i wiemy, że jeżeli nawet pojawi się najmniejsza zmiana, to trzeba iść do lekarza – mówi Aleksandra Kisio.

Aktorka radzi, by nie bagatelizować żadnych zmian. Jeśli się pojawią i mamy wątpliwości, to trzeba jak najszybciej skonsultować się ze specjalistą.

– Lekarz może stwierdzić, jaką budowę piersi mamy i co możemy same wyczuć, a czego nie. I rzeczywiście w moim przypadku, kiedy tych gruczołów jest dosyć dużo, trudno jest samemu dokładnie wyczuć, więc trzeba się troszeczkę częściej badać u lekarza, trochę częściej trzeba robić USG. W tej chwili jestem pod opieką takiego lekarza, który usuwa małe guzki nawet kobietom w ciąży, w drugim trymestrze jest to możliwe. Więc musimy to robić często, musimy to robić w każdym okresie, czy jesteśmy w ciąży, czy karmimy, czy jesteśmy po, czy w ogóle nie mamy dzieci, jesteśmy w stanie to zrobić same – mówi Aleksandra Kisio.

Aktorka apeluje do wszystkich kobiet, by zadbały o swoje zdrowie i regularnie wykonywały badania profilaktyczne. Nowotwór wykryty we wczesnym stadium może być bowiem całkowicie wyleczalny.

– Kobiety mają bardzo dużo obowiązków i rzadko myślą o sobie, o swoim zdrowiu. A druga sprawa jest taka, że po prostu kobiety się boją, że rzeczywiście coś wykryją, no i to będzie wyrok. Natomiast to nie musi być wyrok, to może być początek drogi, która spowoduje, że zmienimy swoje życie i będziemy inaczej na nie patrzeć. I pamiętajmy o tym, że zmiana wykryta w bardzo wczesnym stadium i usunięta nie musi być właśnie wyrokiem – mówi Aleksandra Kisio.

W ramach akcji „Dotykam=Wygrywam”, której głównym celem jest promocja profilaktyki raka piersi poprzez regularne samobadanie piersi i noszenie dobrze dobranego biustonosza, trwa też zbiórka starych biustonoszy do reCYClingu.

– Przez cały październik mamy wspaniałą akcję reCYClingu, możemy oddać ten nasz zużyty, zniszczony czy niedopasowany biustonosz i to nie tylko chodzi o rozmiar, ale one się rozciągają, czasami fiszbiny im wypadają, więc trzeba się pozbywać tych starych, nie do końca nadających się do używania biustonoszy i kupić nowy, nawet jeden, ale porządny – mówi Aleksandra Kisio.