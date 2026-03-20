Czym jest masło klarowane i jak powstaje?

Masło klarowane otrzymuje się z tradycyjnego masła poprzez jego powolne podgrzewanie. W czasie tego procesu usuwana jest woda, a także składniki niskotłuszczowe, przede wszystkim białka mleka, w tym kazeina oraz cukier mleczny, czyli laktoza. Część tych substancji zbiera się w postaci piany na powierzchni, a część opada na dno naczynia jako osad. Po ich oddzieleniu pozostaje czysty tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, bogaty w nasycone kwasy tłuszczowe.

Gotowy produkt ma płynną konsystencję, przejrzystą i złocistą, a po zastygnięciu przypomina zwykłe masło, choć zazwyczaj ma bardziej intensywną barwę. Z 1 kg tradycyjnego masła otrzymuje się zwykle około 700-800 gramów masła klarowanego.

Masło klarowane a ghee - to nie do końca to samo

Nazwy "masło klarowane" i "ghee" bywają używane zamiennie, ale nie są całkowicie tożsame. Ghee jest odmianą masła klarowanego, jednak proces jego przygotowania trwa dłużej. Podgrzewanie prowadzi się do momentu, w którym cząstki na dnie naczynia zaczynają nabierać brązowego koloru. To właśnie dlatego ghee ma ciemniejszą barwę i bardziej wyrazisty, orzechowy aromat.

Niestety długie ogrzewanie tłuszczu może prowadzić do utlenienia cholesterolu i powstawania tlenków cholesterolu, które związane są z ryzykiem zmian miażdżycowych - czytamy na stronie dietetycy.org.pl. Dlatego nie należy traktować obu produktów jako całkowicie identycznych, zwłaszcza jeżeli mówimy o diecie seniorów.

Jakie składniki zawiera masło klarowane?

Masło klarowane zawiera witaminy A, D, E, K oraz witaminy z grupy B między innymi B1, B2, B3, B4 i B6. Znajdują się w nim również niektóre składniki mineralne, tj. potas, fosfor, cynk i miedź. Oprócz tego obecne są w nim krótko- i średniołańcuchowe, kwasy tłuszczowe.

Wpływ masła klarowanego na jelita i trawienie

Jednym z najczęściej wymienianych atutów masła klarowanego jest obecność kwasu masłowego. Może on korzystnie wpływać na przewód pokarmowy redukując długotrwałe procesy zapalne zachodzące w organizmie, Na stronie dietetycy org.pl czytamy, że dzieje się tak dlatego, gdyż zmniejsza się wydzielanie prostaglandyn i leukotrienów, czyli związków pobudzających tworzenie procesów zapalnych.

Obecność krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w maśle klarowanym sprawia, że komórki przewodu pokarmowego są dobrze odżywione. Ponadto, jedząc masło klarowane dochodzi do wydzielania soku żołądkowego, a co za tym idzie szybszego rozkładu pokarmu w żołądku.

Masło klarowane - witaminy K, D i A

Masło klarowane zawiera witaminy K, D i A, które odgrywają istotną rolę w organizmie. Witamina D wspiera kondycję kości, a witamina K pomaga w prawidłowym wykorzystaniu wapnia. Dlatego można powiedzieć, że masło klarowane może wspierać zdrowie układu kostnego, co jest szczególnie ważne dla osób starszych.

Ponadto dzięki obecności witaminy A masło klarowane może wspierać prawidłowe widzenie oraz kondycję oczu.

Jak spożywać masło klarowane w codziennej diecie?

Jak twierdzą dietetycy, tłuszcze w diecie dorosłego człowieka powinny stanowić około 30% dziennego zapotrzebowania energetycznego. Zaleca się, aby większą część tej puli stanowiły tłuszcze roślinne, tj. oliwa czy oleje bogate w kwasy tłuszczowe. Masło klarowane, mimo swoich zalet, zawiera dużą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, dlatego powinno być spożywane z umiarem.

Jak stosować masło klarowane w kuchni seniora?

Masło klarowane najczęściej wykorzystuje się do smażenia, ponieważ dobrze znosi wysoką temperaturę. Można nam nim przygotowywać ryby, warzywa, a nawet wypieki. Bywa też dodawane do zup i sosów, aby podkreślić ich smak oraz aromat.

Dobrym i prostym sposobem na włączenie masła klarowanego do diety jest dodanie niewielkiej ilości do kawy. Taki napój może dostarczać witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E i K. Trzeba jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie wysokokaloryczne i powinno być stosowane z umiarem, szczególnie z u osób z problemami metabolicznymi.

Warto dodać, że najnowsze badania wskazują, że umiarkowane spożycie kawy może wspierać funkcje poznawcze i pamięć u seniorów.

Jak zrobić masło klarowane?

Masło klarowane robi się w bardzo łatwo. Wystarczy na małym ogniu rozpuścić zwykłe masło, poczekać aż oddzieli się piana i osad, zebrać pianę z powierzchni, przecedzić tłuszcz przez sitko lub gazę. Gotowy produkt powinien być złocisty, klarowny i lekko pachnieć orzechowo.