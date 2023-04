Jak wyjaśnia Katarzyna Kucewicz polubienie siebie polega na spojrzeniu na siebie z czułością.

- Na swoje wady, niedociągnięcia. Chodzi o to, by przestać być dla siebie krytykiem, patrzeć z większą empatią. Im bardziej jesteśmy czuli, empatyczni dla siebie, tym jesteśmy lepszymi ludźmi – stwierdza.

Przyznaje, że ona sama, choć jest osobą w rozmiarze "plus size" lubi siebie. – Zawsze podchodziłam do siebie z miłością, uzmysłowiłam sobie, że trzeba o siebie zadbać, zatroszczyć się. Schudłam 50 kg, zrobiłam to nie z nienawiści i niechęci do swojego ciała, ale z miłości, akceptacji, bo chciałam dać ciału coś, co będzie dla niego zdrowe – mówi.

Nie ukrywa, że gdy ważyła więcej, spotykała się z dużo większym hejtem, a ludzie mówili nie o jej zawodzie, ale wyglądzie. – Staram się pokazywać, że bez względu na rozmiar, jestem tym samym psychologiem – mówi.

Jak nauczyć się lubić siebie? Czy jej zdaniem jest jakaś złota myśl, zdanie, które warto sobie powtarzać codziennie przed lustrem? Zobaczcie nasze WIDEO.