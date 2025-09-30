Badania nad rodzeństwami prowadzili przez lata naukowcy z uniwersytetu w Lipsku pod kierownictwem Julii Rohrer. Wyniki ich pracy opublikowano w "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS). Cytuje je popularny w sieci lekarz, dr Bartosz Fiałek.

Naukowcy z Lipska przeanalizowali dane z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, które dotyczyły 20 tysięcy osób. Szukali odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek między kolejnością urodzenia dziecka w rodzinie a jego inteligencją. Sprawdzano również, jak to wpływa na osobowość dziecka.

Wyższe wyniki w testach na inteligencję

Z badań wynika, że najstarsze, pierworodne dziecko, uzyskuje średnio nieco wyższe wyniki w testach IQ niż młodsze rodzeństwo. Różnica wynosiła około 1–2 punktów IQ, czyli około 10 proc. odchylenia standardowego. Różnica jest niewielka, ale jest. Jak jednak podkreślono, nie ma to tak naprawdę odbicia w codziennym życiu, podczas edukacji czy rozwijania kariery zawodowej. Co jest przyczyną wyższych wyników starszego rodzeństwa? Chodzi o tzw. efekt nauczania, czyli starsze dzieci uczą młodsze, co stymuluje ich własny rozwój intelektualny.

Co z osobowością?"

Jeśli chodzi o kształtowanie się osobowości, nie stwierdzono znaczącego wpływu kolejności urodzenia dzieci w rodzinie na ich cechy w ich dorosłym życiu. Odwołano się do tzw. wielkiej piątki (Pięcioczynnikowy Model Osobowości). Wg tego modelu opisuje się osobowość człowieka poprzez pięć podstawowych, uniwersalnych cech. Są to: otwartość na doświadczenia, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyczność (niepokój). Te wymiary pozwalają ocenić różnorodność cech osobowości i zrozumieć indywidualne różnice w zachowaniach.