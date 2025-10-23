Mało kto o tym wie, a te kody oznaczają mąkę ze świerszczy. Sprawdź, czy masz ją w domu

Przepis z 3 stycznia 2023 roku wszedł w życie 24 stycznia 2023 roku. Mąka ze świerszczy dodawana jest jako składnik do różnorodnych produktów żywnościowych, takich jak np. chleb i bułki wieloziarniste, batony zbożowe, ciasteczka, herbatniki, przetwory mięsne, pizza, czekolada, masło orzechowe, owsianka, makarony, chipsy, krakersy, paluszki, jogurty oraz zupy. Zgodnie z dokumentem unijnym, w przypadku chleba wieloziarnistego dopuszczalne jest wykorzystanie maksymalnie 2 g mąki ze świerszczy na każde 100 g produktu, natomiast w batonach z ziarnami zbóż - 3 g na 100 g produktu.

Reklama

To jednak nie wszystko. 5 marca 2023 dopuszczone do obrotu na rynku unijnym zostały także larwy pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus) w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej. Co ciekawe, mąka ze świerszczy może stanowić maksymalnie 5 proc. masy produktu.

Zwracaj uwagę na etykiety. Pod tymi nazwami kryją się świerszcze

Reklama

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, sproszkowane owady, w tym świerszcze, nie występują jedynie w "czystej" postaci, lecz także w wielu różnych produktach spożywczych. To oznacza, że mąka ze świerszczy jest obecna w ciastach, pieczywie, makaronach, batonach, a nawet w pizzy.

Jeśli chcesz wiedzieć, które produkty zawierają składniki pochodzące ze świerszczy, koniecznie zwracaj uwagę na etykiety. Owady te znajdziesz pod nazwami: Acheta Domesticus, Cricket powder, Tenebrio Molitor (larwy mącznika młynarka), Locusta Migratoria (szarańcza wędrowna). Warto więc czytać etykiety. Dane dotyczące zawartości produktu i jego składu powinny być umieszczone w widocznym dla klienta miejscu w pobliżu wszystkich artykułów spożywczych, w tym także tych, które są sprzedawane na wagę lub jako pojedyncze sztuki.

Mąka ze świerszczy. Te owady można znaleźć w żywności

Mąka ze świerszczy może być stosowana jako dodatek do różnych produktów. Zgodnie z przepisami, producenci mają możliwość dodawania mąki ze świerszczy do wszystkich swoich wyrobów. Na obszarze Unii Europejskiej, do artykułów spożywczych można wprowadzać owady, które zostały uwzględnione w unijnym rejestrze nowej żywności. W chwili obecnej w tym rejestrze znajdują się trzy rodzaje owadów: mącznik młynarek - w postaci suszonych larw, szarańcza wędrowna - dostępna w postaci mrożonej, suszonej i sproszkowanej, oraz świerszcz domowy - dostępny w formie mrożonej, suszonej i sproszkowanej.

Inne owady wykorzystywane w produktach spożywczych

Mąka ze świerszczy to nie jedyny produkt, w którym wykorzystuje się owady. Przykładem może być czerwony barwnik oznaczany kodem E120, znany jako koszenila. Jest on wytwarzany z czerwców kaktusowych, czyli owadów z rzędu pluskwiaków. Co ciekawe, na etykietach produktów E120 może być także określany jako koszenila, karmin, karminina, kwas karminowy lub CI75470. Podobnie jak świerszcze i produkty pochodzące z tych owadów, koszenila oraz wyroby z niej niekoniecznie są korzystne dla naszego zdrowia. Dlatego warto być świadomym tych oznaczeń i starać się ograniczać spożycie produktów zawierających ten składnik.